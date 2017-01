«Nichts wird weggeworfen»

Das alte Häuschen befindet sich links neben der Kirche. Zwei grosse Schlüssel und ein Sackmesser braucht Alex Fabel, um die grosse Holztür zum historischen Archiv von Signau zu öffnen. «Früher hatten zwei Personen je einen Schlüssel. Niemand konnte allein in das Archiv», sagt Alex Fabel. Das Gebäude wurde 1844 erbaut und ist nun sanierungsbedürftig.

Es gibt kein elektrisches Licht und keine Heizung in dem rund 16 Quadrat­meter kleinen Raum. Nur durch die von Spinnweben verhangenen Fenster dringt etwas Tageslicht.19 000 Franken hat die Gemeinde für die Sanierung im Jahr 2017 budgetiert. Damit die historischen Schriften während der Arbeiten nicht beschädigt werden, müssen sie an einem anderen Ort zwischengelagert werden.

Bei dieser Gelegenheit hat der Gemeinderat den Lokalhistoriker Alex Fabel beauftragt, die Dokumente bis Ende Jahr zu inventarisieren. Die Schriften sollen dann gereinigt im erneuerten Gebäude eingelagert werden.

Randvolle Schubladen

Neben vergilbten, grossen und ­dicken Büchern gibt es etliche Schubladen, die randvoll mit losen Dokumenten sind. Alles ist in alter Schrift gehalten, für Ungeschulte kaum mehr lesbar. Aber für Alex Fabel ein Kinderspiel; er liest aus einem seiner Lieblingsbücher: «Protokoll der Gemeinderatsversammlung vom 5. xber 1831. Mitglieder: In genugsamer Anzahl.»

«Heute sieht man ausser ein paar Grundsteinen nichts mehr vom Schloss. Mit den Angaben könnte man es aber nun rekonstruieren.»Alex Fabel

Nicht nur die Schrift, sondern auch die alten Ausdrücke sind eine Herausforderung. Fabel weiss: «Der xber, das ist der Dezember.» Auch die Protokolle der «Hausväterversammlungen» haben es Fabel angetan. «In Signau gab es nur zwanzig Güter, von denen je der Hausvater und sein Vize zur Versammlung zugelassen waren.» Heute sei dies die Gemeindeversammlung.

Fast eine Vollzeitstelle

Ein Teil des Bücherregals ist bereits leer. «Hier waren die Unterlagen des Zivilstandesamts gelagert», erklärt Alex Fabel. Diese seien 1999 im Rahmen der Amtsreorganisation nach Langnau geschafft worden. Aber auch der Historiker selbst hat bereits eine Schublade geleert und die rund 400 Dokumente zu Hause nummeriert.

«Ich lese das ganze Schreiben durch und erfasse in einer Excel-Liste das Thema, das Jahr, den Behandelten mit Namen und den ungefähren Inhalt», sagt Fabel. Er erhalte von der Gemeinde ein Honorar für seine Arbeit. In seiner Liste fänden sich unter anderem Einträge zu den Themen Justiz, Verdingwesen und insbesondere zum Armen­wesen, denn die Armut sei im 19. Jahrhundert weit verbreitet gewesen.

Schlägereien und Holzfrevel

Auch zu den Reichen jener Zeit hat Alex Fabel unverhofft detaillierte Informationen gefunden. Der zweitletzte Landvogt, der 1794 im (Neu-)Schloss Signau regierte, hat eine Amtsrechnung ­geführt.

Darin sind nicht nur die Einnahmen und Ausgaben in Kronen, Batzen und Kreuzern fein säuberlich aufgelistet, sondern auch die ehemaligen Räume des Schlosses sind einzeln beschrieben. «Heute sieht man ausser ein paar Grundsteinen nichts mehr vom Schloss. Mit diesen Angaben könnte man es aber nun rekonstruieren», sagt Fabel sichtlich erfreut.

Die «Kefenen» (Käfige) seien zum Beispiel mit Nachtstühlen, Decken, einem Block, zwei Schrauben und einem Schraubenzieher ausgestattet gewesen. Der Landvogt habe aber auch seine richterlichen Urteile in diesem Dokument festgehalten. So habe zum Beispiel der Metzger Wittwer für die «Handanlegung» an Metzger Linder und dem darauf folgenden «Erdfall» 15 Batzen Busse bezahlen müssen.

«Bei den Straftaten ging es hauptsächlich um Schlägereien», stellt der Lokalhistoriker fest. Für «Holzfrevel» mussten besonders hohe Bussen bezahlt werden: Drei Kronen habe Hans Hodel der Diebstahl von zwei Stöcken gekostet. «Holz war die einzige Energiequelle in dieser Zeit», erklärt Alex Fabel.

Ein versiegelter Brief

Die Unterlagen werde er nur vereinzelt digitalisieren. Würden sie beschädigt, ginge somit ein grosser Teil der Signauer Geschichte verloren. Wenn der Schüpbacher die Dokumente zu Hause bearbeitet, bunkert er sie deshalb in seinem alten Tresor.

«Während der Sanierung wird das Archiv vor­aussichtlich in der Zivilschutzanlage Signau zwischengelagert», sagt Fabel. Er werde den Raum nächste Woche zusammen mit dem Staatsarchivar besichtigen. «Wir werden keine Dokumente wegwerfen, alles ist wertvoll.»

Und so hütet er ein Geheimnis: einen an die «Jungfer Melanie, Schneiderin, im Zibelegässli in Bern» adressierten Brief. Er ist versiegelt, also noch nie geöffnet worden. «Ich werde ihn auch nicht öffnen», sagt Alex Fabel fest entschlossen. (Berner Zeitung)