Perle zwischen Ilfis und Dorfberg

Es thront majestätisch auf einem Sporn zwischen Ilfis und Dorfberg. Ein massiver Bau, einer Festung ähnlich, mächtig, etwas furchteinflössend. Ja, das Schulhaus Höheweg ist eine Erscheinung, und seine Geschichte ist eng mit jener der Gemeinde, dem Kanton und nicht zuletzt mit dem ganzen Land verbunden.

Eine so prominente Lage sei ungewöhnlich, sagt Roland Santschi. Der heute 64-Jährige war fast 40 Jahre lang Primarlehrer und Gesamtschulleiter am Höheweg. Im Rahmen der Veran­staltungen des Berner Heimatschutzes zum Thema Schule im Emmental führt Santschi durch dieses eindrückliche Bauwerk, das ihm ganz offensichtlich ans Herz gewachsen ist, hat er doch eine fast 150 Seite dicke Chronik über das Schulhaus Höheweg verfasst.

Die Metropole

Für Santschi bedeutet die Lage des Schulhauses auf dem «Hübeli» in zentraler Dorflage vor allem eines: dass Bildung hier ein wertvolles Gut war, auch schon 1874, als die Geschichte des Schulhauses ihren Anfang nahm.

Das überrascht nicht, wenn man nur ein wenig weiter zurückschaut. 1798 war Langnau der drittgrösste Ort im Staate Bern, hinter Lausanne und der heutigen Bundesstadt. Eine veritable Käse- und Leinwandmetropole sei es gewesen, wo in den Strassen Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und sogar Russisch gesprochen worden sei, erzählt Santschi. «Wo Gewerbe und Handel florieren, darf eine eingehende Bildung nicht fehlen.»

Nur war die Schulsituation in Langnau zu jener Zeit alles andere als befriedigend. Die bereits vorhandenen Dorfschulen konnten nicht leisten, was sich die ­bildungshungrigen Bürger des mondän gewordenen Langnau wünschten. Zwar entstanden erste Privatschulen, nur konnte sich diese kaum jemand leisten. So sassen 1836 dann 38 Herren, die sich «Freunde der Volksbildung» nannten, im Gasthof Bären zusammen, gründeten den Verein Sekundarschule Langnau und legten so den Grundstein für den heutigen Schulstandort Langnau.

Von aussen sehen die Gebäude noch immer aus wie vor 115 Jahren. Bild: Olaf Nörrenberg

Zuerst wurde in der Art einer Privatschule noch in diversen Räumlichkeiten im Dorf unterrichtet. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts stiegen die Schülerzahlen stark an. Man brauchte Platz. Um das finanzieren zu können, richtete der Verein für seine Mitglieder eine freiwillige Steuer ein, die in einen Fonds floss, der es ermöglichen sollte, dereinst Schulhäuser zu bauen.

1866 kaufte der Verein dem Staate Bern das «Hübeli» ab, um darauf einen Turnplatz zu bauen. Ein neues Schulhaus jedoch war dringender geworden. Acht Jahre und rund 65 000 Franken später thronte dann der spätklassizistische Bau aus Kalkstein auf seiner Anhöhe. Doch schon nach 20 Jahren reichten auch diese Räumlichkeiten nicht mehr aus, um die steigenden Schülerzahlen zu fassen. Ein Neubau musste her, der 1902 fertiggestellt wurde und, leicht erhöht zwar, direkt an das bestehende Gebäude anschloss. Von aussen sehen die beiden Bauten auch heute noch so aus wie damals, vor etwa 115 Jahren.

1874, 1902, 2007

Der Rundgang durchs Schulhaus beginnt im dritten Stock. Es ist eine Reise in die Vergangenheit. Roland Santschi zeigt eindrücklich, wie 2007 bei der letzten Gesamtsanierung versucht wurde, so viel wie möglich von der alten Bausubstanz zu erhalten oder sie sogar wieder zurückzuholen. Erhalten geblieben sind etwa die ­gemusterten Bodenplatten zwischen dem zweiten und dem dritten Stock und die alten, gusseisernen Treppengeländer. In den Klassenzimmern sind die 107-jährigen Parkettböden zum Teil noch original, und die Türen sind jenen von 1901 nachgebaut, mit grossen Oberlichtern.

Roland Santschis Lieblingsort aber ist der Verbindungsgang zwischen den beiden Gebäuden. Er ist ein Wechselspiel von gestern und heute, von 1874, 1902 und 2007. Hier vermischen sich die Zeiten. Der Boden ist aus modernem rotem Linoleum, die Wand aus weissem Putz und grauem Kalkstein, der Raum wiederum getragen von hellbraunen 140-jährigen Holzverstrebungen.

Nur ein Stockwerk darunter gibt es ein weiteres historisches Schmuckstück des Schulhauses: den grossen Singsaal inklusive der damaligen Galerie und der erhaltenen historischen Sitzbänke. Die Fensterrahmen und Bordüren sind in Zartrosa gehalten, wie nach dem Bau anno 1874.

Noch gut erhalten: Die gemusterten Bodenplatten von 1902. Bild: Olaf Nörrenberg

Die Spuren des Krieges

Je weiter hinunter der Rundgang führt, desto düsterer werden auch die Geschichten um das Haus. Angekommen im Untergeschoss, bringt Santschi die beiden Weltkriege zur Sprache. Die Schulanlage Höheweg war in beiden grossen Kriegen vom Militär genutzt worden. Noch heute sind gewisse Bauten aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges vorhanden. Um 1939 war Langnau als einer von verschiedenen Standorten für den Generalstab der Schweizer Armee vorgesehen.

Vieles war und ist noch geheim. Tatsache ist aber, dass sich auch heute noch hinter der Servicetüre im Büro des Hauswarts eine steinerne Wendeltreppe befindet. Sie führt drei, vier Stockwerke hinunter in einen Gang. Rechts und links ­davon befanden sich Räume, die, wie Santschi vermutet, wohl als Telefonzentrale gedient haben. Der Zugang zu diesen Schutzräumen im Untergeschoss erfolgte damals über den Höheweg durch einen gedeckten Vorraum, eine Schleuse und Luftschutztüren. Die Türe ist noch heute zu sehen.

Am Schluss führt Roland Santschi wieder ans Tageslicht, in den schönen Hinterhof, wo man über die Dächer von Langnau blicken und all die gehörten Geschichten nochmals Revue passieren lassen kann. (Berner Zeitung)