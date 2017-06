Raubvogel klaut Steaks vom Grill

Alles war auf Gemütlichkeit eingestellt. Alice Pelli ruhte sich auf dem Sitzplatz ihres Einfamilienhauses in Sumiswald im Liegestuhl aus. Der erwachsene Sohn sass unweit davon, und der Vater stand am Grill.

Das Fleisch hatte Guido Pelli auf einem Tischchen neben sich bereitgestellt. Würzen wollte er die Steaks erst unmittelbar vor dem Brutzeln. Auf einmal rauschte etwas am Grilleur vorbei. Die hochgeschreckte Familie sah nur noch, wie ein Rotmilan über die Dächer des Einfamilienhausquartiers davonflog. Im Schnabel ein Stück Fleisch – respektive zwei Steaks, die nun auf der Grillplatte fehlten.

Doch ihre ungestillte Lust auf Fleisch war das Letzte, was die drei Menschen in ihrem Garten nun beschäftigte. «Ich gönne dem Milan die Steaks von Herzen», sagt Guido Pelli. Er sei ohnehin ein Bewunderer des faszinierenden Vogels und liebe es, ihn bei seinem ruhigen Kreisen zu beobachten. Aber dass er eines Tages keinen Meter neben ihm zu Boden stechen könnte, damit hätte der ehemalige Bildchef dieser Zeitung nie gerechnet.

Er fragt sich, wie es überhaupt so weit kam – an einem Tag, als die Bauern ringsum frisch gemäht hatten und sich gewiss die eine oder andere Maus hätte finden lassen. «Ein Steak gehört sicher nicht ins Beuteschema eines Milans», sagt Pelli.

Einerlei, ob Aas oder Steak

Dass sich der Vogel von der Grillplatte bedient hat, erstaunt Livio Rey allerdings nicht. Der Biologe ist in der Vogelwarte Sempach für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und erklärt: Der Rotmilan erbeute zwar hauptsächlich kleine Tiere, fresse aber durchaus auch an Kadavern. «Ein Steak dürfte in seinen Augen nichts anderes sein als ein Stück Aas.»

Rey geht davon aus, dass der Vogel das Fleisch auch geschnappt hätte, wenn es bereits gewürzt gewesen wäre. «Da gewürzte und gesalzene Speisen für Vögel nicht sehr bekömmlich sind, könnte er allenfalls lernen, dass Fleisch vom Grill nicht ideal ist.»

Was den Vogelexperten allerdings erstaunt, ist der Umstand, dass sich der Milan so nah an den Menschen herangewagt hat. «Aber offenbar hat er noch keine negativen Erfahrungen mit Menschen gemacht», sagt Rey.

Grosses Angebot

Berichte, wonach Milane Fleisch vom Grill gestohlen hätten, hat er schon mehrere gehört. Der Rotmilan finde in der Nähe menschlicher Siedlungen aber grundsätzlich viel Nahrung. Rey erwähnt nebst Siedlungs- und Fleischabfällen auch die relativ vielen Tiere, die durch Scheibenkollisionen und im Strassenverkehr zu Tode kamen. «Rotmilane und andere Tiere wie Füchse und Marder nutzen diese Nahrungsquelle gern.»

«Negative Nebenwirkungen»

Was hält der Biologe aber davon, wenn Menschen bewusst Fleisch auslegen, um den Raubvogel anlocken und aus der Nähe beobachten zu können? «Für das Überleben des Rotmilans in der Schweiz ist eine zusätzliche Fütterung nicht nötig», hält Livio Rey fest. Gegen das massvolle Füttern sei jedoch nichts einzuwenden. «Wichtig ist, dass die ­Vögel durch die Fütterung nicht gefährdet werden.»

Die Wildhut des Kantons Bern rät aber auf Anfrage generell davon ab, Wildtiere zu füttern. «Die Fütterung hat negative Nebenwirkungen», schreibt sie auf eine entsprechende Frage. Beispielsweise bestehe die Gefahr, dass Krankheiten schneller und leichter übertragen würden, weil durch die Fütterung verschiedene Wildtiere angezogen würden. «Zudem wird das natürliche Verhalten der Wildtiere gestört.» (Berner Zeitung)