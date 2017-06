Steffen kritisiert den Wasserhandel

Immer tiefer läuft Hanspeter Steffen in die mannshohe Höhle hinein. Zeitweise steht das Wasser so hoch, dass es bei den Gummistiefeln über den Schaft schwappt. Nach gut 70 Metern ist der Gang zu Ende. Hier sprudelt das Wasser heraus und wird in einer Leitung gefasst.

Die Höhle befindet sich beim Bauernhof von Steffen, auf der Egg oberhalb von Lützelflüh. Und wie bereits seine Vorfahren bezieht Hanspeter Steffen aus dieser Quelle Wasser für Haus und Hof.

Er bewirtschaftet den Betrieb in der fünften Generation. «Die Egg ist ein Wasserschloss», sagt der Landwirt. Darum könne er den Entscheid des Gemeinderates nicht nachvollziehen.

Folgen für die Kühni AG

Steffen ärgert sich, dass Lützelflüh neu das Wasser vom Pumpwerk Schlossberg in Rüegsauschachen beziehen will. Dies, nachdem das Amt für Wasser und Abfall (AWA) verfügte, das Grundwasserpumpwerk Farbschachen in Ramsei, das sich in einer Schutzzone befindet, bis spätestens 2030 zu schliessen.

Das hat auch Folgen für die Kühni AG: Diese plant, unweit des Pumpwerkes einen Holzbau zu realisieren (siehe Kasten).

Ein Dorn im Auge ist Steffen auch, dass das AWA das Pumpwerk Farbschachen komplett schliessen will. «Wenn die mit dem Hammer kommen, ist Schluss. Dann kann hier auch in Notfällen, wie vom gleichen Amt gefordert, kein Wasser mehr gefasst werden.»

Stillgelegte Quellen

Steffen gibt zu bedenken, dass es in Lützelflüh private Wasser­genossenschaften gebe, die vielleicht Kapazität hätten. Auch erwähnt er die stillgelegten Quellen Buchegg, oberhalb von Waldhaus.

Diese flossen Jahrzehnte in das Druckerzeugerreservoir Buchegg. «Seit vom Pumpwerk in Ramsei Wasser kommt, läuft es neben dem Reservoir den Bach hinunter», so Steffen, der sich fragt, wieso die Bucheggquellen nicht wieder angezapft werden.

Angesprochen auf die Buchegg, wiederholt Gemeindepräsident Andreas Meister (SVP), was er an der Gemeindeversammlung Anfang Juni gesagt hat, als die Wasserlösung vorgestellt wurde. «Die bestehenden Quellen können die benötigte Wassermenge von 500 Kubik pro Tag nicht liefern, die Ergiebigkeit beträgt bloss etwa 35 Kubik im Tag.»

Und die Quellen auf der Egg würden schon seit vielen Jahren nicht mehr unterhalten. Neue Fassungen wären notwendig, und auch hier müssten die gesetzlich vorgeschriebenen Schutzzonen errichtet werden.

Das würde im Verhältnis zur Wassermenge deutlich mehr kosten als das Verlegen einer Wasserleitung zum Pumpwerk Schlossberg.

Meister betont auch, dass Gespräche mit einzelnen privaten Genossenschaften geführt wurden, jedoch ohne Erfolg, da diese privaten Versorgungen ohne Schutzzonenreglemente betrieben werden und somit auch keine Schutzzonen ausgeschieden sind. (Berner Zeitung)