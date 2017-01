«Wir revoltierten allein gegen das Totschweigen»

Im Januar und Februar 1967 wurde der damals 17-jährige Oberburger Martin Schwander während gut dreier Wochen vom Unterricht am Gymnasium Burgdorf ausgeschlossen. Der Grund: Er hatte ein Buch mit Textstellen homosexuellen Inhalts Klassenkameraden zum Lesen gegeben. Wie denkt Schwander heute über die Ereignisse von damals? «Es war eine prägende Erfahrung, die auch nach 50 Jahren noch präsent ist. Denn es geschah in einer wichtigen Entwicklungsphase von mir und von meinen Mitstreitern.» Das Verfahren gegen ihn als noch nicht erwachsenen Menschen habe ihn noch wacher gemacht, gegen Ungerechtigkeiten anzukämpfen, «und es hat den kritischen Blick auf Machtstrukturen und Machtausübung geschärft».

Das Verhör mit dem Jugendanwalt sei für ihn bitter ge­wesen, erinnert sich der heute 67-Jährige. Trotzdem müsse er immer wieder betonen: «Eine Verbitterung haben diese ­Ereignisse nicht hinterlassen.» Denn als sein Schulausschluss in der Öffentlichkeit bekannt geworden sei, habe er eine sehr grosse Solidarität erlebt – «dies hat verhindert, dass ich verbittert sein könnte».

Emanuel Leidig, dem Rektor des Gymnasiums Burgdorf, sei er nach der Matur nicht mehr begegnet. Er habe stets etwas Mitleid mit dem Rektor gehabt, sagt Martin Schwander gegenüber dieser Zeitung, «weil Leidig in dieser ganzen Geschichte vermutlich nur der Hampelmann war». Leidig habe etwas ausführen müssen, ohne der Vater dieser Idee zu sein. Auch die anderen Zeitzeugen seien dieser Ansicht.

Dass sich die Zeiten nach 1968 geändert hätten, zeige auch, so Schwander, dass Guido Bachmann für sein Buch «Gilgamesch» den Literaturpreis des Kantons Bern erhalten habe – drei Jahre nach dem Burgdorfer Literaturskandal.

Abschliessend betont Martin Schwander beim Verlassen des Gymnasiums Burgdorf: «Uns ging es gar nicht um die Sexszenen in diesem Buch, wie die Erwachsenen gedacht hatten. Wir wollten nur den Schweizer Autor, der in Deutschland ein Buch veröffentlicht hatte und in der Schweiz totgeschwiegen worden war, vorstellen. Wir revoltierten allein gegen das Totschweigen.» (Berner Zeitung)