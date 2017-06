Wo die Alten von Jungen lernen können

«Hallo, möchten Sie eine Schreinerlehre machen?» Der junge Mann am Stand der holzverarbeitenden Berufe in der Sonderschau «Top im Job» ist voll motiviert, den heissen Nachmittag nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. So lässt er auch Damen vorgerückten Alters nicht unangesprochen an sich vorbeiziehen. Um eine Schreinerlehre anzufangen, dafür scheint der Zug mit 55 aber doch abgefahren zu sein. «Nein, nein, man ist nie zu alt, etwas Neues zu lernen», gibt er keck zurück.

Recht hat er schon. Aber Schreiner? Dann doch eher Koch. Ein angehender Gastronom demons­triert, wie man mit flüssigem Stickstoff Glace herstellt. Es raucht. Das sieht gefährlich aus. Also weiter zur Landwirtschaft. Wie es sich anfühlt, mit schwerem Gefährt unterwegs zu sein, testen dieser Tage an der OGA Hunderte. Denn die Landwirte locken mit einem Fahrsimulator an ihren Stand.

Derweil wird in der Markthalle eine andere Seite der Landwirtschaft demonstriert: das Melken mit einer Absauganlage. Die Besucher bleiben staunend stehen, wenn sie sehen, wie sich die Saugvorrichtung wie von Zauberhand geführt vom Euter löst. Die Anlage merke am abnehmenden Milchfluss, dass das Euter leer sei, erklärt Rolf Künzi. Der Melker aus Süderen muss viele Fragen beantworten. An diesem Abend ist es vor allem die Technik, die die Umstehenden interessiert.

«Viele Kinder sehen zum ersten Mal, woher die Milch kommt», hat Künzi im Laufe der OGA festgestellt. Zwischen zwei Fragen bereitet er das Euter der nächsten Kuh auf die saugenden Gummis vor. Er trägt Handschuhe und bearbeitet die Zitzen mit einem desinfizierenden Feuchttüchlein. Das mache man nicht bloss vor Publikum so, sondern auch zu Hause im Stall, erklärt der Bauer. Damit beuge man Euterentzündungen vor.

Doch kaum gesagt, kommt Kollege Roland Gerber und misst bei einer Kuh die Temperatur. Denn Künzi hat entdeckt, dass sie «den Viertel» hat. Eine ihrer vier Zitzen hat sich also entzündet. Wenig später steht der Tierarzt im Stall. «Das ist ja klar, die müssen ja den Viertel bekommen», tönt es hinter seinem Rücken. Ein altes Pärchen schüttelt verständnislos den Kopf ob des riesigen Ventilators, der mitten in der Markthalle steht und die Tiere den ganzen Tag mit frischer Luft versorgt. «Das ist gar nicht gut», sind sie sich einig.

Ähnliches haben die jungen Bauern von ihren ergrauten Berufskollegen oft zu hören bekommen in den vergangenen OGA-Tagen. Aber sie nehmen die Kritik gelassen: «Früher hiess es halt, Durchzug schade den Kühen, und man machte Fenster und Türen zu», kommentiert Künzi. Dabei sei es vor allem die Hitze, die dem Rindvieh zusetze. «Die Kühe würden draufgehen, wenn wir den Lüfter nicht hätten», fügt der Signauer Roland Gerber hinzu. Nicht Durchzug verursache Euterentzündungen, sondern Bakterien. Das bestätigt Tierarzt Roland Lanz und stellt klar: «Es ist ein dummer Zufall, dass das an der OGA passiert ist.» Aber Bakterien seien halt schnell übertragen.

Wegen «des Viertels» muss die Kuh die OGA nicht verlassen. Sie wird medikamentös behandelt. Anfang Woche musste sich aber eine Galloway-Kuh mit ihrem Kälbchen verabschieden, weil dieses eine Lungenentzündung eingefangen hatte. Auch das stehe nicht im Zusammenhang mit der Lüftung, versichert Lanz, Mitinhaber der für die OGA-Tiere zuständigen Tierarztpraxis am Bahnhof. Im Übrigen seien die Tiere fit, sagt Gerber.

Die Bauern würden es merken, wenn es anders wäre. Wie in der ersten Ausstellungsnacht, als ein Kalb plötzlich einen stark aufgeblähten Bauch hatte und sie um ein Uhr den Tierarzt rufen mussten. «Auch das war ein dummer Zufall, der einfach passieren kann», sagt Lanz. Entdeckt hatte ihn einer der jungen Landwirte, die in der Markthalle Nachtwache halten. «Die Bauern schauen sehr gut zu den Tieren», betont Lanz.

Es ist aber nicht die Angst vor Krankheiten, die sie rund um die Uhr im Stall patrouillieren lässt. Die Hauptaufgabe der Wächter besteht darin, aktiv zu werden, sobald eine Kuh der Verdauung nachgegeben hat. Damit die Tiere auch am Morgen noch so schön sauber sind. (Berner Zeitung)