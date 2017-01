Zweifelhafte Zeugenaussagen

Vor dem Hofladen in Lyssach kam es im August 2014 zu einem Auffahrunfall. Ein Augenzeuge sagte gegenüber der Polizei und der Staatsanwaltschaft, er habe beobachtet, wie der Fahrer des vorderen Wagens «eine Vollbremsung gemacht» habe, obwohl «kein verkehrsbedingter Grund zum Stoppen» erkennbar gewesen sei.Nicht nur, aber auch wegen dieser Aussage musste sich der Automobilist im vorletzten November vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau verantworten.

Doch während der Verhandlung teilte der angebliche Augenzeuge überraschend mit, die Untersuchungsbehörden hätten seine Schilderungen falsch protokolliert. Er habe bloss «ein starkes Bremsgeräusch» gehört, optisch aber nichts realisiert. Nach dem Grundsatz «in dubio pro reo» sprach Richter Jürg Bähler den vermeintlichen Schikanebremser vom Vorwurf der groben Verkehrsregelverletzung frei.

«Falsch zitiert»

Daraufhin knöpfte sich die Staatsanwalt den «Zeugen» vor. Sie verdonnerte ihn wegen falscher Anschuldigung, versuchter Begünstigung und falschen Zeugnisses zu einer bedingten Geldstrafe von 14 000 Franken, einer Busse von 3500 Franken, der Bezahlung der Gebühren von 1000 Franken sowie dazu, dem Autofahrer 2000 Franken an die Anwaltskosten zu bezahlen.

Dagegen erhob der Mann Einspruch. Vor Einzelrichterin Regula Masanti wiederholte er gestern, dass er von der Polizei und der Staatsanwaltschaft unkorrekt zitiert wurden sei. Die Pro­tokolle habe er unterschrieben, nachdem sie ihm vorgelesen worden seien. Selber auf ihre Richtigkeit überprüft habe er sie nicht. Die Unfallbeteiligten seien ihm unbekannt gewesen.

Der Verteidiger des als Privatkläger auftretenden Automobilisten verwies in seinem Plädoyer darauf, dass der Chauffeur schon an der Unfallstelle und auch bei einer späteren Einvernahme explizit gesagt habe, er habe den Crash gesehen. Erst, als sich während des Verfahrens gegen seinen Mandanten abzuzeichnen begann, dass dies nicht stimmen könne, sei er davon abgewichen.

Der Verteidiger des Beschuldigten bemängelte, dass die Polizei und der Staatsanwalt die «offensichtlichen Widersprüche» in den Aussagen seines Mandanten «nie hinterfragt» hätten, obwohl zum juristischen Grundwissen gehöre, dass auf Zeugenangaben kein Verlass sei. Im Gehirn des Mannes habe sich wohl tatsächlich Wahrgenommenes mit Vermutetem vermischt. So oder so könne von Vorsatz nicht die Rede sein, weshalb der Mann freigesprochen werden müsse, fasste der Anwalt zusammen.

Keine falsche Anschuldigung

Richterin Masanti folgte dieser Argumentation. Sie verurteilte den Beschuldigten «nur» wegen falschen Zeugnisses zu einer bedingten Geldstrafe von 3000 Franken und einer Busse von 500 Franken. Die Vorwürfe der falschen Anschuldigung und der versuchten Begünstigung liess sie fallen.

Der Mann habe keinen Grund dazu gehabt, ihm wildfremde Leute «in die Pfanne zu hauen» oder vor einer Strafverfolgung zu schützen. Klar sei allerdings, dass der Mann bei der Staatsanwaltschaft bewusst die Unwahrheit gesagt habe. Dafür gebühre ihm ein Denkzettel.

Auch wenn offen sei, was sich vor dem Hofladen in Lyssach zugetragen habe, belege dieser «sehr spezielle Fall» eines: dass Zeugenaussagen mit Vorsicht zu geniessen seien, sagte Masanti. Sie habe das im Rahmen einer Weiterbildung schon selber erlebt: Den Juristinnen und Juristen sei ein Korbballmatch vor­geführt worden.

Anschliessend hätten sie erzählen müssen, was sie gesehen hätten. Niemandem sei der Mann aufgefallen, der als Affe verkleidet durchs Bild gehuscht sei. (Berner Zeitung)