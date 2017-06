Bern überlegt sich schärfere Kontrollen

Trillerpfeifen und ein Transparent führten die Jungsozialisten mit, die am Montag im Berner Kantonsparlament die Sitzung des Grossen Rates störten. Die Parlamentarier kamen mit dem Schrecken, dem Ärger und allenfalls etwas Ohrensausen davon – und doch wirft die Aktion Fragen auf. Vor allem jene, ob es ausreicht, wenn während einer Session zwei Security-Mitarbeiter beim Besuchereingang des Rathauses Gesichtskontrollen machen.

Denn anstatt einer Trillerpfeife hätte auch jemand eine Waffe mitführen können. «Nach Zug als dreifache Mutter anfangs ziemlich mulmiges Gefühl gehabt», twitterte zum Beispiel die Schwarzenburger SP-Grossrätin Sarah Gabi. Und: «Tribüne schlecht kontrolliert!»

Tatsächlich ging nach dem Attentat im Zuger Kantonsparlament im September 2001 punkto Sicherheit in Schweizer Parlamenten einiges. Im Bundeshaus wurde das Sicherheitsdispositiv massiv aufgestockt, mit Badges, Sicherheitsschleusen und ständiger Polizeipräsenz. Auch auf Kantonsebene wurden fast überall strikte Kontrollen eingeführt – ebenfalls in Bern. Allerdings nur für zwei bis drei Sessionen, danach wurde die polizeiliche Eingangskontrolle aufgrund der Gefahrenanalyse sukzessive wieder aufgehoben.

Im Grundauftrag drin

In Zürich und Solothurn hingegen gelten die 2001 einge­führten Sicherheitsmassnahmen nach wie vor. In Zürich müssen Besucher durch eine Schleuse mit Metalldetektor gehen, die Taschen werden kontrolliert. Vier Polizisten sind für diese Aufgabe zuständig. Was das kostet, lässt sich nicht beziffern: «Das Dispositiv ist im allgemeinen Budget der Kantonspolizei eingerechnet», sagt Moritz von Wyss, Leiter der Parlamentsdienste.

Auch im Kanton Solothurn werden diese Einsätze nicht verrechnet, weil sie zum Grund­auftrag der Polizei zählen. Mehrere Polizisten kontrollieren dort unter anderem die Taschen. Laut Kommunikationschefin Andrea Affolter hat man in Solothurn auch schon darüber diskutiert, die verschärften Kontrollen abzuschaffen. Der Entscheid darüber liege jeweils im Ermessen des Kantonsratspräsidenten. Dieser wechselt jährlich, bisher wollte keiner weniger Sicherheit.

In Zürich hingegen hat man sich diese Frage gar nie gestellt. Parlamentsdienstleiter von Wyss ist überzeugt, dass die Polizeipräsenz und das Prozedere präventiv wirken. Allerdings sei nicht alles kontrollierbar. So sei es in Zürich trotzdem schon zu einer Demonstration auf der Zuschauertribüne gekommen. Die Teilnehmer trugen bedruckte Leibchen unter den normalen Kleidern. Wie die Aktivisten am Montag in Bern wurden diese dann aus dem Rathaus geführt.

Beim Präsidium des bernischen Grossen Rates sei die ­Sicherheit im Rathaus ein ernstes Thema, sagt Grossratspräsidentin Ursula Zybach (SP, Spiez). Denn immer wieder sei es vorgekommen, dass einzelne Grossräte angegangen worden seien. Letztes Jahr zum Beispiel folgte ein Mann dem damaligen SVP-Parlamentarier Ueli Studer (Köniz) ins Rathaus und machte auf der Pressetribüne Radau.

Kontrollen bereits verschärft

Zybach weist darauf hin, dass die Kontrolle im letzten Jahr bereits verbessert wurde. Bis dahin benutzten Grossräte und Besucher denselben Eingang, an dem nur ein Security-Mann stand. Gemeinsam mit den beiden Vizepräsidenten und den Parlamentsdiensten diskutiert Zybach nun, ob es trotz dieser Aufstockung mehr braucht.

«Grundsätzlich soll das Rathaus für alle zugänglich und die Politik nahe an der Bevölkerung sein», sagt sie. «Mehr Sicherheit bedeutet, dass der Zutritt umständlicher wird.» Ein Thema dürften sicher auch die Kosten sein. Zybach würde es aber begrüssen, stets zu wissen, wer sich auf der Rathaustribüne befindet. Das wäre etwa mit Ausweispflicht oder einem Besucherbadge möglich.

An Demonstrationen oder bei heiklen Geschäften war auch ­bisher mehr Polizei ums und im Berner Rathaus. Etwa im Januar 2015, als der Grosse Rat über den stark umstrittenen Laborneubau fürs rechtsmedizinische Institut der Universität Bern debattierte. Oder im März, als Schülerinnen und Schüler auf dem Rathausplatz gegen Bildungsabbau ­de­monstrierten.

Diese situative Beurteilung müsse weiterhin gemacht werden, findet Zybach. Bereits vor der Aktion der Jungsozialisten, die sich gegen Sparmassnahmen richtete, plante das Ratspräsidium stärkere Polizeipräsenz an der Novembersession. Dann wird die eigentliche Spardebatte stattfinden.

Juristisches Nachspiel

Zybach macht keinen Hehl daraus, dass es sie stört, dass die Aktivisten aus ihrem eigenen politischen Lager stammen. Auch wenn das Präsidium auf eine Anzeige gegen die Jungsozialisten verzichtete, begrüsst sie, dass die FDP juristisch vorgeht. «Es ist gut, dass die Aktion rechtlich aufgearbeitet wird.» Schliesslich gäbe es andere Möglichkeiten, seinen Willen kundzutun.

Etwa wie der Berufsverband Bildung Bern: Er hat allen Grossräten eine Karte mit seiner Forderung, nicht in der Bildung zu sparen, geschickt und der Grossratspräsidentin ebenfalls am Montag eine Petition mit 2700 Unterschriften überreicht. (Berner Zeitung)