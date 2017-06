Berner Bienen erhalten Schutzzonen

Imkerinnen und Imker betreiben im Kanton Bern zehn Belegstationen, wo drei an die Region angepasste Bienenrassen gezüchtet werden. Um unerwünschte Paarungen mit anderen Bienen zu vermeiden, will der Kanton um die Stationen Schutzzonen einrichten. Dafür braucht es eine Gesetzesänderung.

Aktuell besteht nämlich keine Rechtsgrundlage, die es dem Kanton erlauben würde, Auflagen für die Haltung von Bienen zu machen. Das Berner Kantonsparlament, der Grosse Rat, überwies im Juni 2015 einen Vorstoss für Schutzzonen rund um die Belegstationen.

Im Landwirtschaftsgesetz soll nun festgelegt werden, dass der Regierungsrat die Imkerei durch Verordnung gebietsweise beschränken kann. Die entsprechende Gesetzesänderung geht nun bis Ende September in die Vernehmlassung. Konkret könnte die Regierung in einer Kernzone nur Bienen der Belegstation zulassen, in einer erweiterten Zone nur Tiere der gleichen Rassenlinie.

Nutzungskonflikten zwischen den Zuchtverbänden

Solche Einschränkungen könnten allenfalls zu Nutzungskonflikten zwischen den Zuchtverbänden führen. Der Regierungsrat sieht es allerdings nicht als seine Aufgabe an, die verschiedenen Interessen zu bewerten, wie er in der Mitteilung weiter schreibt.

Vielmehr erwartet er vom Verband Bernischer Bienenzüchtervereine, die Anträge zur Schaffung von Schutzzonen und Schutzgebieten zu stellen. Nur so werde es möglich sein, diese neue kantonale Aufgabe mit den bestehenden Ressourcen der kantonalen Fachstelle Bienen zu bewältigen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Seit 2009 muss jeder Bienenstand im Kanton Bern registriert werden. Derzeit gibt es nach Informationen auf der Homepage des Amtes für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern rund 4800 Bienenstände mit etwa 26'000 Völkern im Kanton Bern. Diese werden durch rund 3500 Imkerinnen und Imker betreut. (sih/sda)