Berner Jura: Nun beginnt das Feilschen um Jobs und Prestige

Mit Moutier verliert der Kanton Bern einen Standort mit diversen kantonalen Institutionen. Die regionalen Abteilungen des Gerichts, der Staatsanwaltschaft, der Polizei, der Steuerverwaltung, des Justizvollzugs, des Betreibungs- und Konkursamts und der Arbeitsvermittlung befinden sich in der grössten Stadt im Berner Jura.

Insgesamt sind rund 200 Personen in diesen Institutionen angestellt, Lehrer und Spitalpersonal nicht mitgerechnet. Noch ist offen, wo die Institutionen künftig angesiedelt sein könnten.Verschiedene Gemeinden würden sich als künftige Standorte für Institutionen anbieten: Der nach Moutier zweitgrösste Ort im Berner Jura ist Saint-Imier mit 5100 Einwohnern. Dort ist der zweite Standort des Hôptial du Jura Bernois angesiedelt. Allerdings befindet sich Saint-Imier im Westen des Berner Jura. In Anbetracht dessen, dass der östliche Teil nach dem Weggang Moutiers ein wenig abgeschnitten sein wird, könnte eine zentral im Verwaltungskreis gelegene Gemeinde integrierender wirken – Tramelan (4400 Einwohner) oder Tavannes (3600 Einwohner) zum Beispiel.

In die Kränze kommen könnten auch die ehemaligen Bezirkshauptorte Courtelary und La Neuveville. Courtelary ist bereits heute Sitz des Regierungsstatthalters, La Neuveville ist bekannt für die dort angesiedelte höhere Handelsschule. Allerdings liegen beide ebenfalls im westlichen Berner Jura, La Neuveville bildet zudem den südlichsten Zipfel des Verwaltungskreises.

Ein Stück für alle

Doch wahrscheinlich wird kaum einer dieser Orte alle Institutionen und somit Arbeitsplätze erhalten, die nun in Moutier wegfallen. Denn fragt man bernjurassische Grossräte, sprechen sie sich für eine Dezentralisierung aus. «Die wichtigsten Kommunen sollen alle einen Teil der In­stitutionen erhalten, die künftig nicht mehr in Moutier sein können», sagt Anne-Caroline Graber (SVP, La Neuveville). Das würde auch den Zusammenhalt innerhalb des Berner Juras fördern und könnte diesen somit stabilisieren, ist sie überzeugt. Graber kann sich auch vorstellen, einzelne Bereiche – etwa Schulen – nach Biel umzusiedeln. Dies müssten aber sehr gut begründete Ausnahmen sein. In einer gemeinsamen Motion mit Dave von Kaenel (FDP, Villeret) fordert sie, dass sich die Regierung dieser Thematik rasch annimmt. «Wenn man das allein den Gemeinden überlässt, gibt es Streit.»

Auch von Kaenel sieht die In­stitutionen an unterschiedlichen Orten im Berner Jura. «Es wäre teuer, an einem Ort ein Zentrum zu bauen.» Es dürfe aber auch nicht alles in zu kleine Teile zerstückelt werden. Sinnvoll wäre es, zu schauen, wo Räumlichkeiten verfügbar wären und wie diese mit dem Auto sowie mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar wären. Es sei wichtig, dass die ­Regierung dabei eng mit den regionalen Behörden zusammenarbeite – etwa mit der Konferenz der Gemeindepräsidenten.

Regierung: Nichts Konkretes

«Ich hoffe, dass sich die grösseren Gemeinden auf eine gerechte und sinnvolle Verteilung einigen können», sagt Francis Daetwyler (SP, Saint-Imier). Zu diesen Gemeinden zählt er Saint-Imier, Tramelan, Tavannes, La Neuveville und Valbirse. Der bernjurassische Rat als Ansprechpartner des Regierungsrates sollte dabei seiner Meinung nach eine zentrale Rolle einnehmen. Daetwyler findet es zwar schade, dass Moutier den Kanton verlässt, sieht darin aber auch eine Chance. «Moutier hat seine Rolle als Regionalzentrum nie wirklich wahrgenommen. Die Stadt dachte primär an sich.» Nun könnten die grösseren Gemeinden zeigen, dass sie sich in ihren Rollen als Zentren gut ergänzen können.

Der Berner Regierungsrat hat seine Strategie bezüglich künftiger Standorte der Verwaltungszweige noch nicht festgelegt. Auf den ersten Blick erscheine es zwar als sinnvoll, die Einheiten auf mehrere Gemeinden zu verteilen. «Das wäre wohl alleine aufgrund des Raumbedarfs einfacher zu realisieren», sagt der Berner Regierungsratspräsident Bernhard Pulver (Grüne). «Wir können uns aber auch eine zen­trale Lösung vorstellen und wollen nicht vorgreifen. Wir werden zuerst das Gespräch mit den Verantwortlichen im Berner Jura suchen und hören, welche Vorstellungen sie haben.» Pulver betont, der Kanton Bern wolle verhindern, mit einer diktierten Vorgehensweise im Berner Jura neue Unzufriedenheit zu schüren oder gar Gräben aufzureissen.

In einer Mitteilung liess die Regierung gestern überdies verlauten, dass sie die mit dem Kantonswechsel verbundenen Arbeiten in Angriff nehmen wolle, sobald die Gemeinden Belprahon und Sorvilier am 17. September ebenfalls darüber abgestimmt haben. Dabei gehe es neben der Zukunft der Verwaltungseinheiten vor allem um die Modalitäten des Übergangs und um das Konkordat, über das später beide Kantone abstimmen werden. Als besondere Herausforderung bezeichnet der Regierungsrat die Verhandlungen mit dem Kanton Jura rund um das Spital Moutier, dessen Aktionär der Kanton Bern derzeit ist.

