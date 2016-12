Berner Lehrerlöhne sind nicht konkurrenzfähig

Ein Lehrer im Kanton Bern erhält massiv weniger Lohn als einer in Freiburg oder Solothurn. Das zeigt ein Vergleich im Auftrag der Regierung. Eine Primarlehrerin mit zehn Jahren Berufserfahrung verdient in Bern zum Beispiel 10 000 Franken weniger im Jahr, als wenn sie in Freiburg arbeiten würde.

Nun ist die Konsultation zum Bericht abgeschlossen. Dabei nahmen die konsultierten Verbände die im Bericht vorgeschlagenen Massnahmen positiv auf, wie die Regierung gestern mitteilte. Primär sollen die Lohn­defizite mit konstanten Verbesserungen ausgeglichen werden. Diese Aufholjagd ist bereits 2014 mit dem neuen Lehreranstellungsgesetz gestartet. Auch weiterhin will die Regierung jedes Jahr mindestens 1,8 Prozent der Lohnsumme für Lohnaufbesserungen bereitstellen. Die Ziele sind indes bescheiden gesteckt: Die Regierung strebt Löhne an, die im Bericht vielfach knapp unter Freiburger Niveau liegen.

Weiteres erst später möglich

Der Handlungsbedarf wäre gemäss Bericht indes grösser. So verdienen Kindergarten- und Primarschullehrer weniger als Sekundarschullehrer. Allgemein müssten im Volksschulbereich deshalb die Gehaltsklassen unter die Lupe genommen werden, so das Fazit. Das fordern auch die Personalverbände VPOD und Bildung Bern. Ebenfalls Handlungsbedarf besteht bei der Arbeits­belastung von Gymnasial- und Berufsschullehrern.

«In den nächsten drei Jahren wird es nicht möglich sein, die Gehaltsklassen zu erhöhen.»



Bernhard Pulver

Erziehungsdirektor Bernhard Pulver (Grüne) dämpft jedoch die Erwartungen, dass es in diesen Bereichen bald eine Verbesserung gibt: «In den nächsten drei Jahren wird es sicher nicht möglich sein, die Gehaltsklassen zu erhöhen oder die Arbeitsbelastung zu senken. Denn der Kanton muss sparen.» Zurzeit erarbeitet die Regierung ein Sparpaket im Umfang von 250 bis 300 Millionen Franken (wir berichteten). Zudem ist es Pulvers Meinung nach eine Utopie, dass Kindergarten- und Primarschullehrkräfte künftig gleich viel verdienen wie die Lehrkräfte in der Sekundarstufe I. Hier sei lediglich eine Annäherung möglich.

Pulver ist zuversichtlich

Pulver ist indes zuversichtlich, dass auch dank dieses Berichts der Sparhebel nicht bei der Lohnentwicklung für Lehrpersonen angesetzt wird. Denn Bern sei im interkantonalen Vergleich erst deshalb derart ins Hintertreffen geraten, weil die Politik zuvor ­solche Erhöhungen verhindert habe. «Das ist den Politikern bewusst, wie die letzten Budget­debatten auch immer wieder gezeigt haben», sagt Pulver. Der Grosse Rat nimmt den Bericht im März zur Kenntnis. sar (tag/sda)