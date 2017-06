Bernjurassischer SP-Grossrat Bernasconi räumt seinen Sitz

Bernasconi sass seit 2009 für die SP im Grossen Rat. Kantonsweit bekannt wurde er 2016 als Kandidat für den Regierungsrat. Er verlor aber die Kampfwahl um den bernjurassischen Sitz gegen Pierre Alain Schnegg (SVP).

Im Kantonsparlament engagierte sich der Schulleiter Bernasconi vor allem in der Bildungs- und Finanzpolitik. Nun wurde er zum Schulleiter von Tramelan gewählt. Das nimmt er zum Anlass, um sich aus dem Grossen Rat zu verabschieden.

Seine Nachfolge tritt Michel Ruchonnet aus St. Imier an. Ruchonnet ist Stadtrat in seiner Wohngemeinde und arbeitet als Arzt. Im Grossen Rat möchte er vor allem in der Gesundheitspolitik Akzente setzen, wie seine Partei mitteilte. (chh/sda)