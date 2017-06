Bildung Bern startet Kampagne gegen Abbaumassnahmen

Der Berufsverband Bildung Bern will sich gegen mögliche Abbaumassnahmen im Bildungsbereich zur Wehr setzten. Für eine entsprechende Kampagne haben die Verbandsdelegierten am Mittwoch grünes Licht gegeben.

Der Kanton Bern wolle unter anderem für Steuersenkungen für Unternehmen 250 bis 300 Millionen Franken einsparen. Dies dürfe nicht zu weiteren Abbaumassnahmen in der Bildung führen, schreibt der Berufsverband in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Bereits hat der Verband mehrere Aktionen angestossen, etwa eine Online-Petition an die Regierung, bei der nach Verbandsangaben über 10'000 Unterschriften zusammenkamen. Im Juni wurde eine Petition mit rund 2700 Unterschriften dem Grossen Rat übergeben.

Nun haben die Verbandsdelegierten ein Kostendach für die künftige Kampagne genehmigt. Was sie beinhalten wird, ist noch offen und abhängig von den Entscheiden des Regierungsrats. Dieser will Ende Monat bekannt geben, wie er die Entlastungsmassnahmen fürs Kantonsbudget inhaltlich umsetzen will.

Bildung Bern ist der Berufsverband für alle Fachpersonen der Schulbildung im Kanton Bern. (nik/sda)