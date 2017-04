Das Geld fliesst praktisch nur in eine Richtung

Spital

Es ist wohl eines der emotionalsten Themen bei der bevorstehenden Abstimmung: die Zukunft des Spitals Moutier. Wie diese bei einem Kantonswechsel genau aussehen würde, ist unklar. Die Berner Regierung hat aber deutlich gemacht, dass sie in einem solchen Fall die Verantwortung für das Spital nicht mehr übernehmen will.



Sprich: Die Spitalplanung würde an den Kanton Jura übergehen. Dort jedoch besteht das Problem, dass im nahen Delsberg bereits ein Spital existiert. Trotzdem liess die jurassische Regierung verlauten, dass sie das Spital Moutier ins Hôpital du Jura integrieren und ihm «spezifische Auf­gaben» übertragen will.



Zuerst müsste dafür aber das Spital an den Kanton Jura verkauft werden. Heute befindet sich die Hôpital du Jura bernois SA (HJB), die neben Moutier noch in St-Imier ein Spital führt, im Alleinbesitz des Kantons Bern. Ob ein Verkauf für Bern infrage kommt, ist nicht klar. Laut Christian Kräuchi, Leiter Kommunikation, ist die Zukunft der Spitalgruppe noch offen.



Können sich die beiden Kantone überhaupt nicht einigen, ist auch eine Schliessung des Spitals Moutier nicht ausgeschlossen. Dies hält der Luzerner Rechtsprofessor Bernhard Rütsche in einem Gutachten fest.



Möglich wäre in einem solchen Fall ebenfalls, dass die HJB mit ihrem einzig übrig bleibenden Spital in St-Imier mit dem Spitalzentrum Biel AG fusionieren würde. mab