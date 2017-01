Demos und China-Besuch: Kapo Bern schliesst Wachen

Wenn am Montag Xi Jinping, der Staatspräsident der Volksrepublik China, auf Besuch nach Bern reist, sind die Sicherheitsvorkehrungen seitens der Polizei immens. So immens, dass die Kantonspolizei Bern einen Grossteil ihrer Wachen schliesst, um eine «uneingeschränkte Grundversorgung» zu gewährleisten. Das kündigt die Polizei am Donnerstag an.

Gemäss des Entscheides von Polizeikommandant Stefan Blättler sind am Montag nur die Wachen Bern-Waisenhaus, Biel, Moutier, Interlaken und Thun bedient. Als Alternative weist die Polizei auf ihre Online-Plattform www.suisse-epolice.ch hin. Die Notrufzentrale ist telefonisch jederzeit unter der Nummer 117 erreichbar.

Die Polizei betont, dass durch diese Massnahme die Präsenz auf den Strassen und die Notfalldienste nicht betroffen seien. Bei der Massnahme gehe es auch darum, den Mitarbeitern nach beziehungsweise zwischen ihren Einsätzen genug Erholung bieten zu können, führte ein Polizeisprecher aus.

Mehrere Anlässe fordern Polizeikorps

Zusätzlich zu Xis Staatsbesuch erforderten weitere Anlässe, die zeitgleich oder in den angrenzenden Tagen stattfinden, ebenfalls erhöhte Polizeiaufgebote. Dabei handle es sich gemäss des Mediensprechers um «mehrere sportliche und politische Veranstaltungen», etwa die Lauberhornrennen in Wengen oder eine bewilligte Kundgebung von Exil-Tibetern in Bern.

Am Samstag haben zudem Gegner des Weltwirtschaftsforums WEF zu einer Demonstration aufgerufen – bei solchen Kundgebungen ist es in der Vergangenheit zu Ausschreitungen gekommen. Ebenfalls am Samstag will die rechtsextreme PNOS ein Konzert durchführen. Wo, ist nicht bekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Veranstaltungsort im Kanton Bern liegt.

Nicht zum ersten Mal muss die Kantonspolizei Bern bei einer Häufung von Einsätzen zu dieser Massnahme greifen: So geschehen etwa im Oktober 2015, als die Einsatzkräfte gleich an zwei Samstagen in Folge mit einem Grossaufgebot einen antifaschistischen Marsch unterbinden musste und zeitnah verschiedene Sportanlässe stattfanden.

