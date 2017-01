Der Dienstag bringt neue Schneefälle

Bald ist wieder Schneeschaufeln angesagt. Wie der private Wetterdienst Meteonews in einer Mitteilung schreibt, erreicht in der Nacht zum Dienstag eine Störung die Schweiz. Auch für den Kanton Bern rechnen die Meteorologen mit kräftigem Schneefall. Auf den Strassen ist mit winterlichen Verhältnissen zu rechnen – gerade im morgendlichen Berufsverkehr.

Die ersten Flocken fallen voraussichtlich in der Westschweiz, bevor der Schneefall schliesslich in der ganzen Schweiz einsetzt. Ab den frühen Morgenstunden ist vom Jura übers Seeland bis ins Aaretal mit bis zu 15 Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Eine kleine Verschnaufpause für die Räumequipen gibt es zur Wochenmitte: Ab Mittwoch steigt die Schneefallgrenze zwischenzeitlich auf 1000 bis 1300 Meter und es fällt Regen. Jedoch nur für kurze Zeit. Bereits am Donnerstag dürfte wieder der Schneefall einsetzen.

Arbeit für die Pistenchefs

Im Berner Oberland hingegen schneit es ab Dienstag praktisch durchgehend. Die stärksten Niederschläge sind aufs Wochenende hin zu erwarten. Zwischen Donnerstag und Freitag sind lokal bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich.

Zu einer echten Herausforderung könnte dieser für die Pistenverantwortlichen der Weltcuprennen in Wengen werden. Aufgrund der instabilen Wetterverhältnisse wurde das erste Abfahrtstraining vorsorglich wieder auf den Dienstag verlegt.

OK-Präsident Urs Näpflin meinte dazu: «Wir wollen uns alle Möglichkeiten offen halten, um am Freitag für die Rennen bereit zu sein.» Schon im Vorjahr hatten die Organisatoren mit Wetterkapriolen – unter anderem mit starkem Schneefall – zu kämpfen. (Berner Zeitung)