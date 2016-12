Drei Krisen und ein Bankmanager

Bei grossen Ereignissen wissen die meisten Menschen noch genau, wo sie waren, als sie davon erfuhren. An den Moment, als bekannt wurde, dass die UBS durch den Staat gerettet werden muss, erinnert sich Reto Heiz noch ganz genau. Es war am 16. Oktober 2008.

Anfang jenes Jahres hatte er die Leitung der Region Bern der UBS übernommen. Ende 2016 gibt er diese Funktion ab. Zeit, Bilanz zu ziehen.«Ich unterrichtete im Rahmen einer Wirtschaftswoche der Schmidheiny-Stiftung an der Kantonsschule in Beromünster. Zuerst konnte ich die Nachricht kaum glauben», erzählt er in seinem Büro am Bubenbergplatz in Bern.

Danach begann er zu funktionieren: Er organisierte eine Telefonkonferenz mit den UBS-Kadermitarbeitern von Bern. «In einer solchen Krise war es für mich wichtig, dass unsere Mitarbeiter an der Front darüber informiert waren, was genau vor sich ging. Nur so konnten sie die Fragen der Kunden beantworten», erzählt Heiz.

Die Suche nach den Gründen

Die Tatsache, dass «seine» UBS durch den Staat gerettet werden musste, war für den Ökonom, der stark an den Markt glaubt, überraschend und schmerzlich zugleich.

Noch heute fragt er sich, wie es so weit kommen konnte. Reto Heiz ist ein untypischer Banker. Er ist ein bodenständiger, direkter Typ, der sich nicht scheut, seine Meinung zu sagen oder seinen Ärger offen zu zeigen.

«In einer solchen Krise war es für mich wichtig, dass unsere Mitarbeiter an der Front darüber informiert waren.»Reto Heiz

Wie in dieser Sache: «Die UBS hat Mitte der 1990er-Jahre auf dem Schweizer Markt gesehen, wie gefährlich eine Immobilienblase sein kann, und trotzdem investierte man Jahre später in US-Immobilien-Wertschriften», sagt er. Über den langjährigen Bankpräsidenten Marcel Ospel schweigt indes des Bankers Höflichkeit.

Eine Genugtuung blieb Reto Heiz später aber dennoch: Die riskante Rettung ging glimpflich aus und bescherte dem Bund und der ­Nationalbank einen Gewinn von über sechs Milliarden ­Franken.

Der Steuerstreit mit den USA

Doch kaum war der Schock der Staatsrettung überstanden, folgte der nächste. Der Bundesrat musste im Februar 2009 auf Druck der US-Justizbehörden die Daten von amerikanischen UBS-Kunden herausrücken. ­Erneut gab es Negativschlagzeilen über die UBS. Heiz stellte wieder die Information seiner Mitarbeiter sicher. Weil die letzten Gerichtsverfahren in dieser ­Sache noch nicht abgeschlossen sind, will er dazu indes keinen Kommentar abgeben.

In schwierigen Zeiten war es Heiz immer ein Anliegen, für Fragen der Mitarbeiter zur Verfügung zu stehen. Doch an den ­Wochenenden war er es manchmal leid, auch noch beim Einkaufen an seinem Wohnort in Thun von Bekannten mit der UBS-Krise konfrontiert zu werden.

«Am schwierigsten war es, als auch meine Frau auf die aktuellen Ereignisse bei der UBS angesprochen wurde», erzählt er. Deshalb verbrachte er in dieser Phase immer wieder Wochenenden in der Nähe von Stresa auf der italienischen Seite des Lago Maggiore, wo er eine Wohnung besitzt.

Der Fall Adoboli

Danach folgten einige Monate der relativen Ruhe. Doch im September 2011 flog der Fall Kweku Adoboli auf. Der Börsenhändler führte fingierte Transaktionen aus, was zu einem Verlust von 2,3 Milliarden Dollar führte.

Und wieder musste Heiz seine Mitarbeitenden informieren und Kunden beruhigen. «‹Haben einige unserer Kollegen im Investmentbanking denn nichts gelernt?›, ist mir damals durch den Kopf gegangen», erzählt er. Wie so etwas passieren konnte, war für ihn unverständlich. Denn die UBS stelle ihren Führungskräften eine Vielzahl an Kontrollins­trumenten zur Verfügung, die solche Fehlentwicklungen anzeigten. «Doch wenn jemand mit krimineller Energie handelt, findet er Möglichkeiten, diese Kontrollen zu umgehen», räumt er ein.

«Wenn jemand mit krimineller Energie handelt, findet er Möglichkeiten, diese Kontrollen zu umgehen.»Reto Heiz

Heiz ist überzeugt, dass die UBS Lehren aus diesem Fall gezogen hat: «Der Anreiz, unnötige Risiken einzugehen, um kurzfristigen Gewinn zu erzielen, ist im neuen Bonussystem nicht mehr gegeben», sagt er.

Die Kunden blieben der Bank trotz der drei Krisen mehrheitlich treu. «Sie vertrauten auch in dieser Phase unseren Mitarbeitern vor Ort», sagt Heiz. Er schätzt, dass die Kunden in seiner Region in den Krisenjahren vielleicht zehn Prozent ihrer Gut­haben von der Bank abgezogen haben. In der Zwischenzeit legt die UBS wieder zu. Laut Heiz belief sich der Nettogeldzufluss in den letzten Jahren auf etwa zwei Prozent.

Bald in Rente

Trotz aller Krisen: «Ich bin immer noch stolz darauf, Banker zu sein», betont Heiz. Es sei sehr befriedigend gewesen, wenn er mit einer Kreditzusage die Weiterentwicklung eines regionalen Unternehmens habe unterstützen können. Und würde er wieder Banker werden, wenn er nochmals jung wäre? «Ich weiss es nicht. Vielleicht würde ich heute ein Ingenieurstudium wählen. Und ich würde mir eine wachsende Branche aussuchen», sagt er.

Ab dem nächsten Jahr wird er bei der UBS in der Führungsausbildung arbeiten. Zudem wird er interne Projekte auf ihre Praxistauglichkeit abklopfen. Allzu lange wird Heiz dies indes nicht ­machen. Im April 2018 will er sich mit 60 Jahren bei der UBS pensionieren lassen. Bei einer allfälligen nächsten Krise werden dann andere UBS-Manager die Mitarbeiter informieren müssen.

(Berner Zeitung)