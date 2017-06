Grosser Rat genehmigt Rechnung mit Nebengeräuschen

Bei der Präsentation der Rechnung 2016 des Kantons Bern anfangs März war bekannt geworden, dass das kantonale Amt für Grundstücke und Gebäude (AGG) ein Buchführungsproblem hat. Die kantonale Finanzkontrolle, eine von der Verwaltung unabhängige Kontrollstelle, hatte das bei der Prüfung der Kantonsrechnung festgestellt.

Die Probleme gehen auf den Wechsel eines Computerprogramms für die Buchhaltung zurück. Wegen dieser Probleme gab die Finanzkontrolle nur ein eingeschränktes Testat für die Kantonsrechnung ab. Die Finanzkommission des bernischen Grossen Rats (Fiko) erwog wegen dieser Probleme, dem Rat zu beantragen, die Beratung des Geschäftsberichts auf den September zu verschieben.

Schliesslich gehe es darum, das neue Rechnungslegungsmodell des Kantons mit dem Namen HRM2 auf eine sichere Basis zu setzen. Es löst ab kommendem Jahr HRM1 ab. Von einer ordnungsgemässen Buchhaltung hänge davon ab, wie ein guter Teil der Kantonsliegenschaften künftig bewertet würden, sagte die Fiko. Es gehe um sehr grosse Beträge und es bestünden grosse Risiken.

Problem dank externer Hilfe im Griff

Am Montag äusserten nun aber sämtliche Fraktionssprecher die Überzeugung, die Kantonsverwaltung bekomme die Probleme beim AGG - mit externer Hilfe - langsam in den Griff. Die Rechnung könne somit genehmigt werden. Auch die Fiko selber war zu diesem Schluss gekommen und hatte Genehmigung beantragt.

Ursula Marti sagte aber beispielsweise namens der SP-JUSO-PSA-Fraktion, diese Probleme seien «erschreckend». Auch Andreas Blank drückte namens der SVP-Fraktion seine Verwunderung aus.

Die kantonale Finanzdirektorin Beatrice Simon wiederum sagte, die Situation im AGG sei nicht so dramatisch wie von der Finanzkontrolle dargelegt. Dass die Fiko schliesslich Rechnungsgenehmigung empfahl, liegt gemäss Grossratsunterlagen auch daran, dass gemäss der Finanzkontrolle die potenziellen finanziellen Folgen der Probleme für die Rechnung 2016 «mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit» 70 Millionen Franken nicht übersteigen. Das sagt jedenfalls die Fiko.

Ein Plus von 221 Millionen

Die Rechnung 2016 des Kantons Bern schloss zum vierten Mal in Folge mit einem Ertragsüberschuss. Das Plus betrug im vergangenen Jahr 221 Millionen Franken. Das sind nur zwei Millionen Franken mehr als budgetiert war, weshalb Simon bei der Präsentation der Zahlen im März von einer «Punktlandung» sprach. Bereits gab es am Montag im Berner Rathaus einen Vorgeschmack auf die grosse Finanzdebatte, welche dem Kanton Bern im kommenden November bevorsteht. Der Regierungsrat will im Herbst dem Grossen Rat einerseits die Steuergesetzrevision vorlegen.

Zudem wird das Parlament über ein Sparpaket im Umfang von 250 bis 300 Millionen Franken befinden müssen. Ausserdem gelangt auch das Budget 2018 vors Kantonsparlament.

Natalie Imboden (Grüne) sagte beispielsweise im Namen ihrer Fraktion, die Rechnung 2016 zeige doch, dass es dem Kanton Bern nicht so schlecht gehe. Über die ganzen letzten zehn Jahren hinweg habe der Kanton Bern mit einer Ausnahme lauter Ertragsüberschüsse geschrieben.

Anderseits wiesen etwa Adrian Haas namens der FDP und Jakob Etter namens der BDP auf die gestiegenen Aufwände und die höheren Ausgaben im Gesundheits- und Fürsorgebereich hin. Mehraufwände, welche unter anderem dank höher als budgetiert ausgefallenen Steuereinnahmen gedeckt werden konnten. (mib/sda)