Hagel in Biel, kräftige Windböen in Interlaken

Nach einer Tropennacht wurden auch am Samstag wieder Höchsttemperaturen von 30 bis 32 Grad Celsius gemessen. Doch derzeit verhagelts in Teilen des Mittellands den Sommeplausch sprichwörtlich. In der Region des Bielersees, zwischen Olten und Lenzburg und über dem nördlichen Teil des Bodensees sind besonders kräftige Gewitterzellen aktiv.

Bernerzeitung.ch/Newsnet hat bei Meteonews nachgefragt, wie sich das Wetter weiter entwickelt. Drei Gewitterzellen stechen dem Meteorologen Reto Vögeli ins Auge: Eine Störung entlud sich in der Region Aargau zwischen Olten und Lenzburg. Dann gab es auch in Biel und über dem Bielersee ein heftiges Unwetter.

Und um 18 Uhr lag eine weitere Zelle über dem nördlichen Teil des Bodensees – allerdings treiben Winde aus westlicher Richtung diese Störung in Richtung Deutschland weg. «Rein von der Intensität her muss man davon ausgehen, dass es zu Schäden gekommen ist», so Vögeli.

104 km/h Windstärke in Interlaken

Die Unwettern führten zu teils kräftigen Windböen. In Interlaken wurden gar Winde mit einer Geschwindigkeit von 104 km/h registriert. Zudem regnete es auf dem Bödeli stark.

In Niedergösgen SO waren es 91 km/h, in Wynau BE 87 km/h und in Cressier NE sowie Grenchen SO waren es je 85 km/h.

Bei Zofingen AG hat der Regen teilweise die A1 überspült.

Die Autobahn A1 bei Zofingen. (8. Juli 2017) Bild: Leserreporter

Die Unwetter ziehen rasch vom Westen her über die Schweiz und sollten sich im Verlauf des Abends abschwächen. Wann und wo es noch zu Regenfällen kommen wird, sei schwierig zu sagen, so Vögeli.

Abkühlung am Dienstag

Abkühlung bringt das schlechte Wetter nicht. Auch die Nacht dürfte wieder tüppig werden. Am Sonntag steigt die Gewitterneigung nach schwülwarmen bis -heissen 26 bis 30 Grad verbreitet an.

Merklich kühler wird es zum Wochenstart: Für Montag und Dienstag sagt Meteonews rund 25 Grad voraus. Die Woche bietet ein buntes Programm: Die Sonne zeigt sich immer wieder, aber zwischendurch ist mit einzelnen Regenschauern zu rechnen.

