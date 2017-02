Heftige Kritik an der Fachhochschule

Lachend fiel die SP-Grossrätin und damalige Burgdorfer Stadtpräsidentin Elisabeth Zäch dem Berner Erziehungsdirektor Bernhard Pulver (Grüne) um den Hals. Derart erleichtert war sie, als der Grosse Rat letzten Juni einen Schlussstrich unter den etliche Jahre dauernden Streit um die künftigen Standorte der Berner Fachhochschule (BFH) zog.

Heute, ein halbes Jahr später, ist Zäch das Lachen vergangen. Sie selbst habe in all den Jahren hart, aber immer mit offenen Karten gespielt und sich am Schluss auch offensiv hinter den Kompromiss gestellt. «Jetzt stellt sich heraus, dass die andere Seite nicht ehrlich war. Das enttäuscht mich persönlich und ist demokratiepolitisch äusserst heikel», sagt Zäch. Was ihr so sauer aufstösst: Die BFH will das Departement Wirtschaft, Gesundheit und soziale Arbeit (WGS) in drei einzelne Departemente aufspalten (siehe Kasten).

Emotionale Vorgeschichte

Problematisch ist dies deshalb, weil seit 2012 sowohl Bern als auch Burgdorf dieses Departement für sich beanspruchen. Eine Lösung für den verfahrenen Konflikt war lange Zeit nicht in Sicht. Erst 2015 brachte Erziehungsdirektor Pulver eine neue Variante aufs Parkett. Diese sieht vor, dass das Departement WGS in der Stadt Bern bleibt und in einem neuen Campus im Weyermannshaus zentralisiert wird. Burgdorf erhält dafür die «Lädere». Ausserdem soll dort ein Bildungszentrum für erneuerbare Energien aufgebaut werden.

Der vorberatenden Bildungskommission (BiK) genügte dieser Vorschlag nicht. Sie wollte eine Aufspaltung des WGS-Departements auf Bern und Burgdorf geprüft haben. Letztlich wurde dies aber von Pulver und der BFH verworfen. Das sei die schlechtere Lösung, hiess es. Letzten Juni folgten sowohl die Kommission als auch der Grosse Rat Pulvers Empfehlung. Elisabeth Zäch war zum Feiern zumute.

«Das ist unredlich»

Im Dezember folgte die Ernüchterung, als die BFH entschieden hat, das Departement WGS doch aufzuspalten. Zwar nicht räumlich, aber immerhin organisatorisch. Gemäss Informationen dieser Zeitung waren innerhalb der Fachhochschule bereits seit mehreren Jahren Abklärungen in diese Richtung getätigt worden.

Zäch und anderen Grossräten ist dies ein Dorn im Auge. Denn weder Bernhard Pulver noch die BFH-Verantwortlichen hätten die Bildungskommission oder den Grossen Rat über die Pläne informiert. «Wir haben die Entscheide unter der Prämisse gefällt, dass es auch künftig ein ­gemeinsames, starkes Departement WGS gibt», sagt Zäch. In den Debatten sei das Departement als Alleinstellungsmerkmal denn auch immer wieder als Argument verwendet worden. «Es ist deshalb unredlich, uns die Ideen vorzuenthalten. So geht man nicht mit einer Kommission und einem Parlament um.»

Heftige Kritik aus der BiK

Zwar macht für Zäch eine Zentralisierung unabhängig von der Organisationsform Sinn. Sie glaubt aber, dass hinter der Verschwiegenheit der Erziehungsdirektion und der BFH Kalkül steckt. Die Verantwortlichen hätten Angst vor der Auseinandersetzung gehabt. Denn es gab diverse Grossräte – auch innerhalb der Kommission –, die eine räumliche Aufspaltung des Departements bevorzugt hätten. Eine Bekanntgabe der organisatorischen Trennung hätte diesen Kräften wohl Aufschub verliehen.

Aufgebracht ist auch FDP-Grossrätin Corinne Schmidhauser, die als Vizepräsidentin in der Bildungskommission die Federführung im Projekt hatte. «Geplant war die Aufspaltung anscheinend schon lange. Wenn solche Informationen in der Kommission und im Grossen Rat nicht offengelegt werden, nimmt man uns nicht ernst, und wir können gleich zu Hause bleiben», sagt sie. Sie habe das Vertrauen in die Erziehungsdirektion und die Fachhochschule jedenfalls vorerst verloren.

Pulver verurteilt Entscheid

Regierungsrat Bernhard Pulver ist sich jedoch keiner Schuld bewusst. «Der Grosse Rat hat festgelegt, dass die BFH und nicht mehr der Regierungsrat die Departementstruktur festlegt», hält er fest. Er gibt zwar unumwunden zu, seit Juni 2015 zu wissen, dass eine organisatorische Aufspaltung des Departements diskutiert wird. «Ich bin nicht Mitglied des Schulrats, habe aber an einem Treffen mit diesem klargemacht, dass ich eine solche Aufteilung falsch finde.» Daraufhin habe dieser das Projekt im Sommer 2015 zurückgestellt. Entsprechend habe Pulver geglaubt, die Aufspaltung sei vom Tisch. Doch auch wenn er gewusst hätte, dass die Pläne weiter existierten, hätte er nichts sagen dürfen. «Die Informationshoheit darüber lag beim Hochschulrat. Nur er konnte die Politik informieren.»

Der Erziehungsdirektor macht keinen Hehl daraus, dass er nicht glücklich über den Entscheid ist und die Aufregung versteht. Letztlich sei aber die Frage nach der Organisationsform nicht ­relevant. «Nicht die Aufteilung in Departemente bestimmt die Zusammenarbeit, sondern die räumliche Zusammenführung.» Das habe er im Grossen Rat stets auch betont.

«Kein Kalkül»

Gleicher Meinung ist BFH-Rektor Herbert Binggeli. Trotzdem gibt er sich selbstkritisch. «Dass wir die Bildungskommission nicht frühzeitig über die Ideen ­informiert haben, war rückblickend ein Fehler», sagt er. Binggeli begründet das Verhalten damit, dass sich der Schulrat nach der Zurückstellung des Projekts 2015 erst wieder im August 2016 damit beschäftigt habe. Der definitive Beschluss sei anschliessend erst im Dezember gefasst worden. «Entsprechend hatten wir vor der Debatte letzten Juni noch gar keinen Entscheid», rechtfertigt sich Binggeli. Dass dies alles Kalkül gewesen sei und die BFH den Beschluss absichtlich in die Zeit nach dem Grossratsentscheid geschoben habe, bestreitet er.

Politische Folgen

Politisch wird die Geschichte ein Nachspiel haben. SVP-Grossrat und BiK-Mitglied Samuel Krähenbühl will mit Corinne Schmidhauser einen Vorstoss einreichen. Darin fordern sie zusammen mit weiteren Kommissionsmitgliedern, dass die räumliche Aufteilung der neu drei ­Departemente noch einmal unter die Lupe genommen wird. Dies wegen der «völlig neuen Ausgangslage». «Bevor wir nun einen Planungskredit für den neuen Campus im Gebiet Weyermannshaus bewilligen, muss diese Frage zwingend geklärt werden», sagt Krähenbühl.

Für Elisabeth Zäch hingegen steht dies nicht im Zentrum – auch wenn sie die Motion noch nicht im Detail gesehen hat. «Es wäre besser, wenn wir nach vorne schauen würden und den beschlossenen Kompromiss möglichst schnell umsetzen», sagt sie. Dieser sei eine vielversprechende kantonale Bildungsoffensive sowohl für die technische Berufs- als auch die Hochschulwelt. «Trotzdem müssen wir uns als Kommission und als Mitglieder des Parlaments überlegen, in welcher Form wir gegen dieses Fehlverhalten einschreiten. So etwas darf künftig nicht mehr geschehen.» (Berner Zeitung)