«Ja, es wird anspruchsvoll»

Die Rechnung

Heute befasst sich der Grosse Rat mit der Rechnung 2016. Diese schliesst mit einem Plus von 221 Millionen Franken. Im Vergleich zum Budget ist dies eine Punktlandung, dort war ein Gewinn von 219 Millionen Franken vorgesehen. Der Gesamtaufwand beträgt 10,7 Milliarden Franken.



Allerdings kam die Punktlandung nur dank höheren Steuereinnahmen zustande, denn der Aufwand war um 111 Millionen Franken höher als erwartet. Wie bereits im Vorjahr wurde 2016 weniger investiert als vorgesehen. Seit dem Defizit von 2012 schloss die Rechnung immer positiv.



Die Finanzkommission (Fiko) empfiehlt die Rechnung zur ­Annahme. Sie kritisiert aber, dass der Kanton den eigentlich auf 800 Millionen Franken ­plafonierten Sachaufwand um 14 Millionen Franken überschritten hat und die Rechnung nun den höchsten Sachaufwand seit fünf Jahren aufweist.



Beim Amt für Grundstücke und Gebäude (AGG) sind bei der Rechnung buchhalterische Probleme aufgetreten, die zurzeit behoben werden (wir berichteten). Laut der Fiko sind die Arbeiten auf gutem Weg und verändern die Jahresrechnung um maximal 70 Millionen Franken. Die Kommission begleitet das Projekt eng, Fiko-Präsident Daniel Bichsel (SVP, Zollikofen) rechnet damit, dass die Arbeiten im Sommer beendet werden können.



Der Grund dafür, dass die ­Fiko so genau hinschaut, liegt auch bei HRM2, dem neuen Rechnungslegungsmodell, das der Kanton zurzeit einführt. Die Kommission befürchtet, dass die Panne sich negativ auswirken könnte.



Denn das AGG ist mit der Aufwertung der kantonalen Liegenschaften stark in die Umstrukturierung involviert. Der Aufwertungsbetrag liegt zwischen 4 und 5 Milliarden Franken. «Es ist bei solch hohen Beträgen wichtig, dass das Fundament der Buchhaltung stimmt», sagt Daniel Bichsel. Sonst ris­kiere der Kanton, dass er die Werte später teuer korrigieren müsse.