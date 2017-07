Kanton Bern: Drei schwere E-Bike-Unfälle innert einer Woche

Ein 48-Jährige hat bei einem E-Bike-Unfall im Berner Jura am Wochenende sein Leben verloren. Der leblose Körper des Mannes wurde am Samstagmorgen in einem Wald bei Perrefitte entdeckt. Der Mann aus dem Kanton Bern war kurz nach Mitternacht als vermisst gemeldet worden.

Die Polizei geht davon aus, dass er mit seinem Elektrovelo einen Fussweg hinunterfuhr. Warum er zu Fall kam, ist nicht bekannt. Hinweise auf Dritteinwirkung liegen nicht vor. Tödlich verlief am Samstag vor einer Woche auch ein Unfall in Oberwil bei Simmental. Ein 34-jähriger E-Bike-Fahrer stürzte aus unklarem Grund kurz vor einer Bahnunterführung. Tags darauf wurde ein 72-jähriger E-Bike-Fahrer bei der Kollision mit einem Auto in Grund bei Gstaad schwer verletzt. (sih/sda)