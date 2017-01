Kanton Bern fordert weiterhin drei Prämienregionen

Der Regierungsrat will, dass der Kanton Bern für die Berechnung der Krankenkassenprämien weiterhin in drei Regionen eingeteilt wird. Bei zur zwei Regionen müssten mehr als die Hälfte der Erwachsenen in eine teurere Region wechseln, hält die Regierung in einer Vernehmlassungsantwort an den Bund fest.

42 Prozent würden in die gleiche oder in eine günstigere Region eingeteilt. Insbesondere für Kinder und Jugendliche würden die Prämien aber ansteigen. Mit lediglich zwei Prämienregionen könne die Vielfalt des Kantons Bern nur ungenügend abgebildet werden, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Zuteilung ist veraltet

Doch auch bei drei Regionen kommen Veränderungen auf den Kanton Bern zu. Die aktuelle Zuteilung der Gemeinden in eine Region ist veraltet und basiert noch auf den vor Jahren schon abgeschafften Amtsbezirken.

Der Regierungsrat zeigte sich am Donnerstag überzeugt, dass bei einer Beibehaltung der drei Regionen eine Neuzuteilung sozialverträglicher gestaltet werden kann.

Regierung folgt dem Grossen Rat

Auch das Berner Kantonsparlament ist besorgt über die vom Bund angestrebte Reduktion der Prämienregionen. Im vergangenen November beauftragte der Grosse Rat die Regierung, sich für die Beibehaltung von drei Regionen einzusetzen.

Die definitive Einteilung der Regionen nimmt der Bund vor. Die Kantone können sich aber im Rahmen einer Konsultation äussern. (mb/sda)