Kanton rechnet mit 80 Millionen Franken aus SNB-Gewinn

Der Kanton Bern rechnet mit mindestens 80 Millionen Franken aus der einmaligen Gewinnausschüttung der Nationalbank an Bund und Kantone. Sollte für Bern sogar mehr abfallen, würde das Plus in einen Fonds einbezahlt.

Ob der Kanton Bern dieses Jahr sogar mehr als 80 Millionen Franken erhält, sei noch nicht sicher, sagte Finanzdirektorin Beatrice Simon am Montag auf Anfrage. Der Fonds wurde 2015 eingerichtet, um die mal höher oder tiefer ausfallenden Nationalbank-Gewinne zu verstetigen. Der Fonds dient also im übertragenen Sinn als eine Art Stausee. Die Regierung sollte so die Möglichkeit erhalten, stets mit gleichen Beiträgen zu budgetieren.

Bei der Einrichtung des Fonds bestimmte das Parlament auch, dass die Regierung nur die Hälfte der Gewinnausschüttung budgetieren darf. Unterdessen hat sich die Vereinbarung zwischen der Nationalbank und dem Bund verändert, so dass die Wahrscheinlichkeit gleichbleibender Beträge gestiegen ist.

Das Berner Kantonsparlament beschloss deshalb im vergangenen November, dass die Regierung wieder die volle Gewinnausschüttung budgetieren darf. (tpu/sda)