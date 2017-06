Neuhaus und Schnegg wollen im Regierungsrat bleiben

Die SVP-Regierungsräte Christoph Neuhaus und Pierre Alain Schnegg treten nächstes Jahr erneut an, wie ihre Partei am Donnerstag mitteilte. Damit ist das Viererticket der bürgerlichen Parteien komplett.

Schon länger bekannt ist, dass Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP) die Wiederwahl anstrebt. Die FDP schliesslich setzt auf Grossrat Philippe Müller, er soll den Sitz des zurücktretenden Hans-Jürg Käser verteidigen.

Die SVP will mit ihrem «bestens eingespielten Duo» dazu beitragen, dass die Bürgerlichen ihre 2016 errungene Mehrheit verteidigen können. Neuhaus und Schnegg seien geeignet, eine Regierungspolitik des gesunden Menschenverstandes und effizienten Mitteleinsatzes fortzusetzen, schreibt die SVP.

«Es gibt noch viel Ordnung zu schaffen», betont die Partei. «Neuhaus und Schnegg sind dazu bereit, und die SVP mit ihnen.»

Schnegg schaffte 2016 in einer Ersatzwahl den Sprung in die Regierung. Er holte für die SVP den Jura-Sitz, der bis dahin in SP-Händen war. Schnegg führt seit Sommer 2016 die Gesundheits- und Fürsorgedirektion.

Schon seit 2008 ist Christoph Neuhaus im Amt. Er steht der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion vor. «Neuhaus packt heisse Eisen mutig an und scheut auch Restrukturierungen nicht», lobt ihn seine Partei. Die SVP-Delegierten sollen Neuhaus und Schnegg am 30. August in Langnau nominieren.

Offene Fragen bei Rot-Grün

Während auf bürgerlicher Seite alles klar ist, gibt es bei Rot-Grün noch mehrere offene Fragen für die Wahlen vom 25. März 2018. Fest steht bislang einzig, dass Christoph Ammann (SP) erneut antritt. Er ist erst seit 2016 im Amt.

Offen ist, wen die SP mit Ammann ins Rennen schickt. Sie muss den Sitz der zurücktretenden Barbara Egger verteidigen. Bei den Grünen ist offen, ob Bernhard Pulver erneut antritt. Der Erziehungsdirektor will sich erst nach den Sommerferien festlegen.

Im Regierungsrat nicht vertreten sind die Mitte-Parteien. Zuletzt gab es Gedankenspiele, dass eine Rot-Grün-Mitte-Allianz mit einer Vierer-Liste zu den Wahlen antreten und die bürgerliche Mehrheit kippen könnte. (nik/sda)