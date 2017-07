Nur jede sechste Gemeinde kann auf neues Bauland hoffen

Drei Kriterien

Für die sogenannte Raumnutzerdichte addiert der Kanton die Wohnbevölkerung und die Arbeitsbevölkerung. Diese Summe dividiert er anschliessend durch die Siedlungs­fläche. Der Kanton hat die Berechnungsmethode aufgrund kritischer Rückmeldungen zum Richtplan etwas milder ausgestaltet.



Profitiert davon haben vor allem ländliche Gemeinden, die sonst stärker ins Minus gefallen wären. Der Richtwert ist der Median sämtlicher vergleichbarer Gemeinden. Logischerweise befindet sich also die Hälfte der Gemeinde unter und die andere Hälfte über dem Schnitt.



Jede Gemeinde im Kanton Bern ist einem von sieben Raumtypen zugeordnet. Für die Kategorie Städte beträgt der Richtwert 158 Raumnutzer pro Hektare, für urbane Kerngebiete und Agglomerationen 85 Raumnutzer pro Hektare, für Zentren ausserhalb des urbanen Kern­gebiets und Zentren innerhalb der Agglomeration oder auf Entwicklungsachsen sind es 57 Raumnutzer pro Hektare, für Gemeinden im äusseren Agglomerationsgürtel und Tourismuszentren beträgt der Wert 53 Raumnutzer pro Hektare, zen­trumsnahe ländliche Gemeinden kommen noch auf 39 Raumnutzer pro Hektare, während Gemeinden im Hügel- und Berggebiet 34 Raumnutzer pro Hektare aufweisen sollten.



Die Raumnutzerdichte ist ein wichtiges Puzzleteil zur Berechnung des Baulandbedarfs für die nächsten 15 Jahre. Von zentraler Bedeutung ist zudem, wie stark die Siedlung gemäss Richtplan überhaupt noch wachsen soll. Thun, das zum Raumtyp «Städte» gehört, soll demnach um 12 Prozent zulegen. Bei Gemeinden, die dem Raumtyp «Hügel- und Berggebiete» zugeteilt sind, beläuft sich das zugestandene Wachstum auf noch 2 Prozent.



Ob am Ende der Kanton grünes Licht für neues Bauland gibt, hängt schliesslich davon ab, wie viel bereits eingezontes, aber noch unüberbautes Bauland vorhanden ist in einer Gemeinde.



Dort, wo der Kanton Entwicklungsschwerpunkte setzt, ist eine Abweichung von diesen Grundsätzen möglich.