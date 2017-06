Patrick Gsteiger verlässt den Grossen Rat

Im bernischen Grossen Rat ist am Dienstag ein weiterer Rücktritt bekannt geworden. Per Ende Juli tritt der bernjurassische EVP-Grossrat Patrick Gsteiger zurück. Er wird ersetzt durch Tom Gerber aus Reconvilier.

Gsteiger will sich künftig vermehrt seinem Beruf widmen, wie Grossratspräsidentin Ursula Zybach bekanntgab. Der Energietechnik-Experte ist in den letzten Jahren auf kantonaler Politebene verschiedentlich in den Vordergrund getreten: Er war 2016 Kandidat der EVP für die Nachfolge von Regierungsrat Philippe Perrenoud (SP).

Und erst vor Kurzem kandidierte er erfolglos für das Regierungsstatthalteramt im Berner Jura. Gsteigers Nachfolger Gerber ist ein 41-jähriger Landwirt.

Zybach verabschiedete am Dienstag nicht weniger als acht Ratsmitglieder. Die Rücktritte der anderen sieben Personen sind bereits bekannt. (mb/sda)