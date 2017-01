Schnegg fordert mehr Unternehmergeist

In der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) ist eine neue Ära gestartet. Das zeigte sich gestern an der Medienkonferenz, an welcher der neue Direktor Pierre Alain Schnegg (SVP) nach 200 Tagen im Amt seine Ziele vorstellte.

Er trat mit einem Kader von sieben Personen auf, von denen er fünf selber eingestellt oder bei ihrer Beförderung mitgeredet hatte. Lediglich die Leiterinnen des Spitalamts und des ­Sozialamts sind dieselben wie in den Jahren zuvor.

Diese Crew soll nun die Baustellen in der Direktion beseitigen, die unter Schneggs Vorgänger Philippe Perrenoud (SP) zahlreicher wurden. Über Jahrzehnte hinweg war die GEF zudem in der Hand von Sozialdemokraten – Schnegg bringt mit seinem bürgerlichen und unternehmerischen Hintergrund also eine fundamental andere Sichtweise ein.

Es tue sich vieles in der GEF, war in den letzten Monaten von nahestehenden Personen zu hören. Man merke, dass es einen gewissen Druck gebe und dass viel gearbeitet werde. Einige sagen, der neue Chef lege den Fokus zu sehr auf mögliche Sparmassnahmen. Der Grossteil aber spricht von einer positiven Dynamik, die so zuvor nicht spürbar gewesen sei.

Digital und mit klaren Zielen

Gestern zog Schnegg nun Bilanz und zeigte seine Ziele für die nächsten Jahre auf. Dabei sparte er nicht mit Kritik. Zwar werde auf allen Ebenen viel, gut und engagiert gearbeitet. Doch die Prozesse seien aufwendig, kompliziert und häufig nicht digitalisiert. So läuft die Kommunikation zwischen GEF und Spitälern teilweise via Excel-Tabellen, die manchmal als Papier, manchmal als E-Mail hin- und hergeschickt und immer wieder transkribiert werden.

Schnegg will für solche Prozesse ein System einführen, wie es die Steuerzahler etwa vom Onlineportal Tax Me kennen. «So müssen die Daten nicht jedes Mal neu erfasst werden.» Er will generell die Zusammenarbeit verbessern, etwa mit regelmässigen Treffen mit Partnern oder unter den Kaderleuten der GEF.

Weiter seien die Auflagen an die Leistungserbringer zu hoch. Hier will Unternehmer Schnegg den Partnern mehr Freiraum lassen und sie gleichzeitig stärker in die Pflicht nehmen (siehe Kasten). Aus seiner Sicht sind zudem die Ziele des staatlichen Handelns zu wenig klar und messbar. So zum Beispiel im Asylbereich.

«Wenn wir die Integrationsquote verbessern wollen, müssen wir klar definieren, was Integration bedeutet. Ist jemand integriert, wenn er zehn Prozent arbeitet, oder erst, wenn er hundert Prozent arbeitet?», sagt Schnegg. Klare Ziele brauche es auch bei der Planung der Spitalleistungen. Erst so könnten Über-, Unter- oder Fehlversorgungen erkannt und beseitigt werden.

Wider die «Nullfehlerkultur»

Schnegg spricht von einer «Nullfehlerkultur», die in der GEF herrsche. Diese sei eine Handbremse für Innovationen und Entscheidungen. Man wolle alles richtig machen und verliere sich dadurch in Abklärungen.

«Es ist besser, zu entscheiden und einen Fehler zu machen, als nicht zu entscheiden», ist Schnegg überzeugt. Das zeigt, dass er aus einer anderen Welt kommt als etwa sein Generalsekretär Yves Bichsel, der zuvor beim Bund arbeitete. «In Verwaltungen ist diese Tendenz sehr oft vorhanden», sagt dieser.

Um dem entgegenzuwirken, hat Schnegg ein Leitbild mit wenigen Grundsätzen ausarbeiten lassen. Darin steht etwa, dass die GEF dienstleistungsorientiert für die Bevölkerung handeln soll. Sie soll Freiheit und Eigenverantwortung fördern und effizient, wirtschaftlich und finanzpolitisch verantwortungsvoll handeln.

Die Suche nach Sparansätzen

Die Regierung brütet zurzeit über einem Sparpaket in der Grössenordnung von jährlich 250 bis 300 Millionen Franken. Hier wolle die GEF ihren Beitrag leisten, so Schnegg. Viele Ausgaben, etwa die Beiträge des Kantons an die Spitäler, liessen sich aber gar nicht beeinflussen.

Deshalb müsse sich die Direktion auf jene Kosten konzentrieren, wo sie effektiv sparen könne. Dies sei zum Beispiel in der Verwaltung oder bei der wirtschaft­lichen Sozialhilfe der Fall. Dort präsentierte Schnegg kürzlich Sparansätze, die von Linken und Experten kritisiert wurden.

Es sei normal, dass es nach einem Direktionswechsel andere Impulse gebe, sagte Sozialamtvorsteherin Regula Unteregger. Sie politisierte selber für die SP im Ostermundiger Gemeinderat. Man werde nun über die kommunizierten Eckwerte und deren Umsetzung diskutieren, sagte sie auf Nachfrage diplomatisch. (Berner Zeitung)