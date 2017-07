Statthalteramt im Berner Jura neu in FDP-Händen

Das Ergebnis ist deutlich: Mit insgesamt 69 619 Stimmen schaffte Christoph Lerch am Sonntag die Wiederwahl zum Regierungsstatthalter Bern-Mittelland. Sein Herausforderer Claude Grosjean (GLP) erzielte 30 485 Stimmen. Mehr...

In acht von zehn Verwaltungskreisen wird am 21. Mai der Regierungsstatthalter still bestätigt oder gewählt. Im Mittelland und im Berner Jura hingegen kommt es zur Kampfwahl. Mehr...