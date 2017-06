Urs Zaugg nimmt den Hut

Seit 2010 ist Urs Zaugg Leiter des kantonalen Amts für Landwirtschaft und Natur. Beinahe ebenso lange steht er bei den Berner Bauern in der Kritik für seine dortige Tätigkeit. Nun verlässt Zaugg das Amt per 15. Juli, «um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen», wie die Volkswirtschaftsdirektion am Freitag mitteilte. Nähere ­Informationen waren nicht erhältlich. Die Stelle werde demnächst ausgeschrieben.

Immer wieder hat der Berner Bauern-Verband in den letzten Jahren öffentlich Zauggs Rücktritt ­gefordert. Begonnen hat der Konflikt 2011, als er gegen Widerstand das landwirtschaftliche Bildungs- und Beratungszentrum Inforama reorganisierte. Vier Jahre später wurde die Führungsstruktur erneut angepasst – und prompt erntete Zaugg wieder Kritik. Ebenfalls 2015 stiess er den Verband mit Aussagen über den Rückgang der Direktzahlungen vor den Kopf. (mab)