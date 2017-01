Wer kann, besteuert die Firmen tiefer

Wenn eine Gemeinde im Kanton Bern Ende Jahr ihre Steueranlage bestimmt, gilt diese sowohl für natürliche als auch für juristische Personen. Sie gilt also für die Einkommenssteuer der Einwohner genauso wie für die Gewinnsteuer der Firmen. Doch das muss nicht zwingend so sein, wie das Beispiel des Kantons Solothurn zeigt: Hier können die ­Gemeinden für natürliche und juristische Personen separate Steueranlagen festsetzen. Auch Freiburg und Basel-Landschaft kennen diese Regelung.

Nun wird sie auch im Kanton Bern ein Thema, und zwar im ­Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerreform USR III und der kantonalen Steuerstrategie. Wegen der Reform und der in der Strategie geplanten kantonalen Gewinnsteuersenkung für Unternehmen rechnen Gemeinden mit hohem Firmenanteil mit grossen Steuerausfällen. Deshalb engagieren sich unter anderen die Städte Bern und Biel gegen die USR III, über welche die Schweiz im Februar abstimmt.

Die Reform, so sagen sie, würde sich auf die Bewohner von betroffenen Städten oder Gemeinden negativ auswirken – etwa mit einer höheren Steuerbelastung, damit Ausfälle kompensiert werden können. «Wenn die Gemeinden die Steueranlagen für juristische und natürliche Personen separat ansetzen dürften, könnten sie gezielt die Steuern für die Firmen erhöhen, ohne damit die Einwohner zu belasten. Es geht um die Gemeindeautonomie in Finanzfragen», sagt Michael Aebersold (SP), der neue Finanzdirektor der Stadt Bern.

Als Anreiz genutzt

Ein Blick nach Solothurn zeigt indes, dass dort vor allem das Gegenteil der Fall ist: Jene Gemeinden, die unterschiedliche Anlagen setzen, halten jene für Firmen in der Regel bewusst tiefer als jene der natürlichen Personen. Auch im Mittelwert waren in den letzten Jahren die Steuer­ansätze für Firmen leicht tiefer als jene für die Einwohner.

Klicken Sie auf die Tabelle, um diese zu vergrössern.

«Die Gemeinden setzen dieses Instrument primär ein, um Unternehmen anzuziehen oder zu halten», sagt Andreas Bühlmann, Chef des Amtes für Finanzen im Kanton Solothurn. Dadurch entstehe ein gewisser Wettbewerb auch zwischen den Gemeinden. Zwei Drittel der Gemeinden machen jedoch keinen Unterschied zwischen den beiden Steueranlagen.

Wegen des Wettbewerbs hat Solothurn den Gemeinden eine Limite gesetzt: Die Anlagen für die natürlichen und die juristischen Personen dürfen innerhalb derselben Gemeinde nicht mehr als 30 Prozentpunkte auseinanderliegen. Eine Limite nach unten oder oben gibt es zurzeit nicht.

In den letzten Jahren lag der Tiefstwert jeweils bei 50 Prozent, was im Kanton Bern einer Steueranlage von 0,5 Einheiten entsprechen würde. Solothurn geht jedoch von einer höheren Basis aus und verteilt die Steuererträge zwischen Kanton und ­Gemeinden anders – weshalb die Anlagen mit jenen in Bern nicht eins zu eins vergleichbar sind.

Däniken setzt auf tiefe Steuer

Einen bewusst tieferen Ansatz wies 2016 die Gemeinde Däniken auf. Die Standortgemeinde des Kernkraftwerkes Gösgen musste zwar auf 2017 die Steuern erhöhen, liegt mit 80 Prozent für natürliche und 60 Prozent für juristische Personen aber noch immer tief.

«2006 haben wir diese Strategie im Gemeinderat beschlossen, um weitere Firmen ansiedeln zu können – für den Fall, dass wir uns irgendeinmal nicht mehr auf die Einnahmen vom Kernkraftwerk verlassen könnten», sagt Gemeindepräsident Gery Meier (FDP).

Ausserdem habe die heutige Leoni Studer AG – nach dem Kernkraftwerk der zweitgrösste Arbeitgeber in ­Däniken – damals schwierige Zeiten erlebt. Auch wegen der tiefen Steuern habe die Firma wieder investieren können. Rund 20 neue Firmen seien seit 2006 in die Gemeinde gezogen. Für diese sei der Steuerfuss jedoch nur einer von mehreren Standortfaktoren gewesen.

Die Stadt Grenchen, in der ebenfalls viele Firmen angesiedelt sind, setzt mehr auf diese ­anderen Faktoren. Hier liegt der Ansatz für Firmen nur 2 Prozentpunkte unter jenem für die Einwohner (122 und 124 Prozent). «Wir brauchen diese Erträge von den juristischen Personen», sagt Stadtpräsident François Schei­degger (FDP).

Eine ­gute Zusammenarbeit mit der Steuerverwaltung, verfügbares Bauland, eine gute Erschliessung und genügend Arbeitskräfte seien wichtiger als ein tiefer Steueransatz. «Wir konnten dadurch in den letzten Jahren immer wieder Firmen anziehen.»

Niedergösgen verlangt mehr

Eine der wenigen Solothurner Gemeinden, welche Firmen höher besteuern als die Einwohner, ist Niedergösgen (105 Prozent für Einwohner, 125 Prozent für Firmen). Diese Praxis herrsche seit vielen Jahren, und es sei nie Thema gewesen, sie aufzugeben, sagt Finanzverwalter Beat Fuchs.

Als Nachbargemeinde von Däniken profitiert auch Niedergösgen von Steuereinnahmen des Kernkraftwerks. Weitere wichtige Steuerzahler sind die Alpiq und die Raiffeisenbank. «Wie auch das Kernkraftwerk sind sie standortgebunden, wir müssen also weniger fürchten, dass sie wegziehen», sagt Fuchs.

Obergrenze ist geplant

Klar ist: Auch in Solothurn wird die USR III indirekt Auswirkungen auf die Gemeinden haben. Denn auch dieser Kanton will die Gewinnsteuer für Unternehmen senken. Ab 2019 soll für Firmen zudem eine Obergrenze von 100 Prozent gelten, damit die Gemeinden den tiefen Ansatz des Kantons nicht unterlaufen können. Neu ist auch eine Untergrenze angedacht, die bei 40 Prozent liegen könnte.

In Däniken etwa zeichnet sich ab, dass die Steuern steigen werden, wie Gery Meier sagt. «Wir werden zuerst beim Steuerfuss für juristische Personen ansetzen.» Aber das werde wahrscheinlich nicht dazu reichen, die Ausfälle der USR III zu kompensieren. «Solange wir nicht wissen, welche Ausgleichszahlungen seitens des Kantons kommen, ist es schwierig, Berechnungen anzustellen.» (Berner Zeitung)