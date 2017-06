Aufschub zum Vierten

Dass der Gemeinderat dem Stadtparlament eine Verlängerung der Bearbeitungsfrist eines überwiesenen Vorstosses be­antragt, ist an sich nicht aussergewöhnlich. Dass es nicht nur zur einmaligen oder zweimaligen Verlängerung, sondern gleich zu vier Aufschüben kommt, allerdings schon.

Zu schaffen scheint den für Verwaltung und Gemeinderat nicht sonderlich rühmlichen Rekord die Motion von Urs Zurlinden zur Ausarbeitung einer Vorlage für ein Stadtarchiv. Im Fe­bruar 2009 eingereicht, wurde das Anliegen des FDP-Stadtrates noch im selben Frühling ohne Gegenstimmen gutgeheissen. An der bekanntlich wenig zufriedenstellenden Archivsituation hat sich allerdings auch nach gut acht Jahren noch nichts geändert.

Motionär trägt es mit Fassung

Statt einer Vorlage legte der Gemeinderat dem Parlament kurz vor Ablauf der zweijährigen Bearbeitungsfrist im Mai 2011 einen ersten Antrag auf Fristverlängerung vor. Es folgten zwei weitere im März 2013 und im Mai 2015. Und auch der bevorstehenden Stadtratssitzung vom 18. Juni wird im Zusammenhang mit dem Stadtarchiv-Vorstoss nur wieder eine Fristverlängerung beantragt.

Der Motionär – inzwischen zweimal wiedergewählt – trägt es mit Fassung. Das Ganze sei zwar etwas mühsam, aber zu einem gewissen Grad auch nachvollziehbar, verweist Zurlinden auf die tatsächlich nicht ganz unkom­plizierte Ausgangslage. Wie es in den Unterlagen zuhanden der Stadtratssitzung zusammenfassend dargestellt ist, spielen bei der Erarbeitung einer Vorlage für ein Stadtarchiv eben auch andere Faktoren eine Rolle. Allen voran die nach wie vor ungeklärte Zukunft des Mühleareals.

Ratlosigkeit bereitet Sorgen

So entschied der Gemeinderat zwar schon 2009, die Nutzung des Mühlesilos als Stadtarchiv weiter zu prüfen. Was die Herangehensweisen betrifft, so folgten auf klare Vorhaben aber immer wieder auch Sistierungen. Zwar richtet sich der Fokus bei der Standortfrage offenbar weiterhin auf die ungenutzten Behälter des Mühlesilos.

Im Zusammenhang mit dem Weggang des damaligen Stadtbaumeisters hat der Gemeinderat im Februar 2013 jedoch be­schlossen, den im Amt hängigen Projekten Vorrang zu geben und für das Mühlesilogebäude vorerst keine weiteren Arbeiten mehr in Angriff zu nehmen.

Die Kritik von Motionär Zurlinden richtet sich denn auch weniger gegen das neuerliche Begehren einer Fristverlängerung an sich. Es sei vielmehr die «offensichtliche Ratlosigkeit», die ihm Sorgen bereite. Und «dass man die Bedürfnisse nach einer Lösung für das Mühleareal nach wie vor nicht ernst zu nehmen scheint».

Bestände werden erfasst

Einen Schritt weiter ist man infolge eines Vorstosses von Zur­linden und SVP-Stadtrat Patrick Freudiger bei der Bestandes­aufnahme der historischen Dokumente. Seit Herbst 2014 sind Stadtchronist Simon Kuert und die mitbeauftragte AfA Archiv GmbH daran, die Bestände zu erfassen. Die Archivalien von 1833 bis 1900 seien inzwischen aus­gedünnt und für die Recherche greifbar gemacht worden, heisst es im Bericht des Gemeinderats. Weil die Beauftragten gleich­zeitig auch das Archiv der Burgergemeinde aufarbeiten, sei man aber auch da in Rückstand.

(Berner Zeitung)