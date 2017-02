Brand im Hochparterre – Neun Personen mussten ins Spital

Am Weibelackerweg in Roggwil brannte in der Nacht auf Montag eine Wohnung im Hochparterre. Die Meldung ging um kurz vor 00.10 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein, wie diese mitteilte.

Rund 30 Angehörigen der Feuerwehren Roggwil und Langenthal konnten den Brand rasch löschen. Die Wohnung wurde durch das Feuer stark beschädigt. Das Treppenhaus sowie weitere Wohnungen des Mehrfamilienhauses füllten sich mit Rauch. Neun Personen, darunter drei Kinder, mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Alle konnten das Spital zwischenzeitlich wieder verlassen.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden vorübergehend evakuiert. Sie konnten im Verlauf der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen ist, bleibt jedoch unbewohnbar. Für die Bewohner konnte durch die Gemeinde eine Lösung gefunden werden.

Die Kantonspolizei Bern hat Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen.