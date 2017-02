«Wesentlich» sei die Abstimmung, ihre Annahme für die Industrie und das Unternehmen «von grosser Bedeutung»: Per Brief hält die Ammann-Gruppe ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, die Steuerreform an der Urne zu unterstützen. Das stärke den Werkplatz Schweiz und sichere Arbeitsplätze, lesen die Angestellten der Aktiengesellschaften Ammann Schweiz, Ammobilien, Avesco, Avesco Rent, Chronoflex sowie Sitex vor dem Abstimmungstermin am 12. Februar.

Unterschrieben haben die Wahlempfehlung Bundesratssohn und Gruppen-Chef Hans-Christian Schneider sowie Avesco-Direktor Stefan Sutter. «Ohne Steuerreform ist damit zu rechnen, dass viele Unternehmen mit rund 150'000 Arbeitsplätzen aus der Schweiz wegziehen», halten sie fest.

Die aufkommende Unsicherheit bei einer Ablehnung der Reform werde diese Gefahr vergrössern. «Darunter würden wir alle leiden.» Zur Kasse gebeten würden die Steuerzahler – «Sie und wir als Unternehmen». Bei Zustimmung jedoch würden Mindereinnahmen im Staatshaushalt «mittelfristig durch das Wachstum des Steueraufkommens mehr als kompensiert».

Lampart: «Belege fehlen»

Das sorgt gemäss der «Aargauer Zeitung» für Ärger bei den Gewerkschaften: Informiere eine Firma über eine politische Vor­lage, müssten die Informationen korrekt sein, moniert Gewerkschaftsbund-Chefökonom Daniel Lampart.

Das sei hier nicht der Fall: Belege dafür, dass sich Steuersenkungen langfristig auszahlen, fehlten. Falsch sei auch die Behauptung, dass viele Firmen wegziehen würden, wenn die Vorlage abgelehnt werde. Dann nämlich ändere sich erst mal nichts. Es könne vielmehr rasch eine bessere Vorlage aufgegleist werden.

Kein Thema beim WVO

Rechtlich gesehen spricht nichts dagegen, Wahlempfehlungen an Arbeitnehmer abzugeben – solange die freie Meinungsäusserung nicht tangiert ist. Beim Wirtschaftsverband Oberaargau (WVO), zu dessen Mitgliedern auch Ammann Schweiz und Avesco gehören, sei dies bisher kein Thema gewesen, sagt Präsidentin Béatrice Lüthi. Da sei Zurück­haltung angebracht, findet die Chefin der Lüthi-Aufzüge AG in Lindenholz. Sie persönlich gebe keine Empfehlungen für Wahlen oder Abstimmungen ab.

Warum die Ammann-Gruppe zu diesem Mittel greift, bleibt offen: Sie äussert sich «zu diesen Themen» nicht.

Stellenabbau in Langenthal

Apropos Arbeitsplätze: Erst im Oktober war bekannt geworden, dass Ammann in Langenthal die Entwicklung, Fertigung und Montage von Asphaltfertigermaschinen schliesst. 38 Stellen hängen an dieser Sparte, die damit bis Frühjahr abgebaut werden sollen.

Der grössere Teil der Kündigungen sollte bis Ende letzten Jahres erfolgen, teilten die ­Gewerkschaften Angestellte Schweiz und Syna vor fast vier Monaten mit. (Berner Zeitung)