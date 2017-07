Das Glas an den Haken und los gehts!

«Aufstehen mussten wir etwas gar früh», finden die vier jungen Männer aus Bern in den Edelweisshemden. Schliesslich ist Samstagmorgen, und sie hatten eine lange Anreise nach Roggwil ganz am Rande des Kantons. Als sie durch die ruhigen Quartiere des Dorfes gehen, scheint es tatsächlich, als seien sie die Ersten, die bereits auf den Beinen sind. Hinter der nächsten Kurve tut sich aber etwas: Ein Festzelt steht da, und darum herum bildet sich eine ansehnliche Traube von Leuten.

Die vier Stadtberner Jungs sind nämlich doch nicht ganz die Einzigen, die an diesem Morgen durch Roggwil wandern.Alt und Jung, Kolleginnen auf dem gemeinsamen Ausflug, ganze Familien, aus der Region und teils auch von weiter weg: Alle sind gekommen, um an der ersten Oberaargauer Bierwanderung teilzunehmen. Gestaffelt werden die rund 500 Teilnehmer auf die 8,5 Kilometer lange Strecke geschickt. An sechs verschiedenen Standorten haben sich kleine Brauereibetriebe aus der Umgebung aufgestellt und bieten den Wanderern ihre Biere zur ­Degustation an.

Ausrüstung: Bierglas

Bier trinken und wandern: eine Kombination, die gefällt. Die 500 Tickets waren im Vorfeld innert kürzester Zeit ausverkauft. Ähnlich sieht es bei den entsprechenden Wanderungen in anderen ­Regionen aus, etwa im Emmental oder im Gürbetal. Doch was macht den Reiz des Events aus? Fragt man unter den Teilnehmenden, wird schnell klar, dass die meisten nicht unbedingt eingefleischte Wanderer sind, die heute ausnahmsweise einige Bier auf dem Weg trinken. Es scheint, dass das Gegenteil der Fall ist: Bierliebhaber suchen das Spezielle und geniessen die Natur zwischen den Bieren. Statt Wasserflasche, Picknick und Wanderschuhe gehören das Bierglas, am Karabinerhaken um den Hals befestigt, die Sonnenbrille und teils lustige Verkleidungen zur Ausrüstung.

Es geht nicht in erster Linie um die sportliche Betätigung. Die Strecke ist weder besonders anspruchsvoll noch steil. Aber das ist auch nicht der Grund, weshalb die Wanderer gekommen sind. Ihnen geht es vielmehr um genussvolles Biertrinken, um einen coolen Ausflug, den man mit anderen zusammen unternimmt, und um die gute Stimmung unter den Festzelten. «Wir lernen eine Region besser kennen. Daneben degustieren wir Biere, die von hier kommen und die wir so noch nirgends getrunken haben», erklärt eine Männergruppe aus Derendingen und Umgebung.

300 Liter Bier dabei

Einer dieser regionalen Braumeister ist Christian Krauer aus Grossdietwil. Er und mehrere Helfer betreuen den ersten Zwischenstopp, etwa zehn Minuten vom Start entfernt. Drei verschiedene ihrer Stahler Biere zapfen sie hier, ein Helles, ein Dunkles und ein Pale Ale. «Insgesamt haben wir 300 Liter Bier dabei», sagt Krauer.

Das sollte reichen, sogar wenn alle noch ein zweites oder ein drittes Bier auf den Weg mitnehmen, damit es sicher reicht bis zum nächsten Posten. Schliesslich ist das hier erst der erste Halt, und es folgen weitere fünf. Krauer freut sich über die gute Stimmung, die bei ihm unter den noch nüchternen Teilnehmern bereits herrscht. «Wir sind auch an anderen, ähnlichen Veranstaltungen. Für uns ist das eine schöne Werbung», sagt er.

«Das fehlte bei uns»

Dass kleine, eher unbekannte Brauereien angefragt würden, sei nicht von Anfang an sicher gewesen, sagt Hans Jürg Leuenberger, Mitglied des siebenköpfigen OKs. «Wir streckten die Fühler zuerst eher Richtung Rugenbräu und Co. aus. Aber irgendwie stimmte das nicht ganz mit unseren Vorstellungen überein, und wir begannen, kleinere Produzenten anzufragen», erzählt er. Herausgekommen ist eine Bierwanderung mit einer vielfältigen Bierpalette, welche die Besucher rühmen und mit der Leuenberger sehr zufrieden ist.

Vor einem Jahr war Leuenberger selbst Besucher an der Gürbetaler Bierwanderung. Das gefiel ihm und seinen Kollegen, und sie fanden, dass so etwas in ihrer Region fehle. An Silvester habe er dann den Gedanken noch einmal aufgegriffen. Danach ging es schnell: Seit Januar planten sie nun den Event. Sie gründeten den Verein Enjoy and Life. Die Bierwanderung soll nämlich erst der Anfang geniesserischer Anlässe sein. Wie es mit der Oberaargauer Bierwanderung weitergeht, lässt er noch offen: «Wir werden nach dem heutigen Anlass eine Auswertung machen und uns überlegen, ob und wie wir das nächstes Jahr machen wollen.»

«Nie zu früh für Bier»

Die vier Berner im Edelweisshemd wären sicher dabei. Sie haben ihr Bierglas mittlerweile gefüllt und sind bester Laune. So harzig das Aufstehen am Morgen auch war: «Zum Biertrinken ist es nie zu früh», sind sie sich einig. «Die ersten zwei Bier sind etwas hart», gibt zwar der eine zu. Danach gehe es aber immer besser, meint er und lacht.

Und um die goldene Regel zu umgehen – keinen Alkohol vor dem Mittag – könne man ja auch die Uhren ein paar Stunden vorstellen, witzeln sie.

(Berner Zeitung)