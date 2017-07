Das Skilager ist gestrichen

Ein Klassenlager ermögliche ein Zusammensein mit den vielseitigsten Erfahrungen, schreibt die Schulleitung der Primarschule Wiedlisbach in ihrem aktuellen Infobrief. In diesem wird der Entscheid der Schulkommission und der Schulleitung mitgeteilt: Kein Skilager werde es im nächsten Jahr für die Fünft- und Sechstklässler geben.

Stattdessen würden die Lehrerinnen und Lehrer eine Landschulwoche organisieren. Der Grund dafür sei, dass man keine geeignete Unterkunft in entsprechender Grösse gefunden habe.In Wiedlisbach wird jedoch erzählt, dass bereits eine Unterkunft gebucht gewesen sei. Auch im kommenden Winter hätte die Reise wieder nach Sörenberg führen sollen, bestätigt Thomas Christinat auf Anfrage.

Der Klassenlehrer organisiert seit 36 Jahren gemeinsam mit anderen Lehrerinnen und Lehrern das Skilager der fünften und sechsten Klasse. Seit 31 Jahren würden sie jeweils im Skihaus Flühhütten wohnen, sagt Christinat. «Diese ist ideal gelegen. Die Kinder können über den Mittag in der Hütte essen und sich kurz aufwärmen.»

Ausserdem sei das Skigebiet Sörenberg sowohl für Anfänger wie auch für Fortgeschrittene sehr gut geeignet. «Da aber niemand zum Schneesport gezwungen werden soll, bieten wir seit jeher ein Alternativprogramm an», sagt er.

Statt auf Brettern oder Skiern die Piste hinunterzusausen, absolvierten diese Schüler während der Lagerwoche jeweils zu Hause in Wiedlisbach ein Programm mit Aktivitäten wie Eislaufen oder Schwimmen.

Sozialer Aspekt wichtig

2015 stellte die Schulkommission schliesslich die Bedingung, dass alle Kinder der Klasse ein gemeinsames Lagererlebnis haben sollen. «Unser Ziel ist es, Schullager in jeder Form und Weise zu unterstützen», sagt Schulkommissionspräsident Christian Bohner.

Der soziale Aspekt der gemeinsamen Wochen sei sehr wichtig, weshalb alle Schüler dieser Stufe das Lager am selben Ort und in derselben Unterkunft verbringen sollten, so Bohner.

Dieses Jahr seien sie einen Kompromiss eingegangen, sagt der Schulkommissionspräsident. Weil die Schülerzahl zu gross war für die Unterkunft, blieben nämlich die Nichtskifahrer wieder wie früher zu Hause.

Beschränkter Platz

Auch 2018 wäre das noch einmal der Fall gewesen: 48 Schüler werden die fünfte und sechste Klasse besuchen. Das Skihaus Flühhütten bietet jedoch nur Platz für 48 Personen. Leiter und Lehrer einberechnet, hätte das Lagerhaus also nicht genug Raum geboten. Die Lehrer versuchten ein grösseres Haus zu finden, doch ohne Erfolg.

Sie bekamen nur Absagen. So hätten sich die Lehrerinnen und Lehrer auf die Suche nach einer zweiten Unterkunft in Sörenberg gemacht, erzählt Thomas Christinat. «Wir wurden fündig, doch der Preis war aus meiner Sicht unverhältnismässig hoch», so der Klassenlehrer. Daher schlug Christinat vor, das Alternativprogramm noch einmal in Wiedlisbach anzubieten.

Doch damit war die Schulkommission nicht einverstanden. «Diesen Kompromiss wollen wir nicht erneut eingehen. Deshalb haben wir das Skilager abgesagt», sagt Schulkommissionspräsident Christian Bohner.

Beliebtes Skilager

Seit Jahren ist die Zahl der Skilager rückläufig. Vielerorts liegt das unter anderem an sinkenden Teilnehmerzahlen. Nicht so in der Primarschule Wiedlisbach. «Drei Viertel aller Schülerinnen und Schüler fahren bei uns Ski oder Snowboard. Das Skilager ist sehr beliebt», sagt Thomas Christinat.

Es sei immer schön, wenn sie auch denen ein Erlebnis auf der Piste bieten könnten, die diese Möglichkeit mit ihren Eltern nicht hätten. Er könne den Entscheid der Schulkommission deshalb nicht nachvollziehen, sagt er.

«Insbesondere, weil ab 2019 wieder kleinere Jahrgänge nachrutschen werden», so Christinat. Und ab 2022, wenn voraussichtlich wieder mehr Kinder die fünfte und sechste Klasse besuchen werden, hätten sie bereits Aussichten auf eine grössere Unterkunft. «Aber nicht nur ich bin enttäuscht.

Es trifft auch die freiwilligen Leiter, die uns teilweise seit über 20 Jahren nach Sörenberg begleiten. Einige von ihnen hatten bereits Ferien für diese Zeit eingegeben», so der Klassenlehrer.

Bedingung nicht eingehalten

Ausserdem hätten die künftigen Fünftklässler mittlerweile Un­terschriften gesammelt, da sie unglücklich über die Absage des Skilagers seien, weiss Christinat. «Es ist normal, dass die Schülerinnen und Schüler enttäuscht sind», sagt Schulkommissionspräsident Christian Bohner.

«Die Sachlage ist allerdings, dass wiederholt unsere Bedingungen nicht eingehalten wurden», hält er fest. So wird der Winterspass im nächsten Schuljahr also einer – sicher ebenfalls erlebnisreichen – Landschulwoche weichen müssen. (Berner Zeitung)