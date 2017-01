Denkanstösse aus Burgdorf

Die Ausstellung

Die Ausstellung «Neue Räume für Langenthal» findet vom 12. bis zum 15. Januar in der Markthalle Langenthal statt. Eröffnet wird sie am Donnerstag um 19 Uhr durch Stadpräsident Reto Müller (SP), Stadtbaumeister Enrico Slongo und Urs Heimberg, Fachbereichsleiter Architektur an der BFH. Am Freitag findet um 18 Uhr ein öffentliches Gespräch mit Beteiligten statt und anschliessend um 19 Uhr ein Podium mit Vertretern der BFH und der Stadtverwaltung sowie mit lokalen Architekten. Am Sonntag von 11 bis 13 Uhr bietet das Stadtbauamt ausserdem Führungen durch die Ausstellung an. pd/khl



Öffnungszeiten: Do, 19–22 Uhr; Fr, 16–22 Uhr; Sa, 10–15 Uhr; So, 11–16 Uhr. Der Eintritt ist frei.