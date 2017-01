Der Bahnhof wird zur Schaltzentrale

Wie ihr Bahnhof umgebaut wird, interessiert die Rohrbacherinnen und Rohrbacher: Gegen achtzig Personen konnten Gemeindepräsidentin Elisabeth Spichiger und der Gesamtprojektleiter Ingenieurbau der BLS, Michael Nobs, am Donnerstag zum Informationsabend im Kirchgemeindehaus begrüssen.

Der Bahnhof erhält behindertengerechte Zugänge zu den Zügen, verbesserte Gleisgeometrien und eine Anbindung ans geplante Fernsteuerzentrum in Spiez. Michael Nobs machte mit einem Bild deutlich, was die BLS in Rohrbach daneben eigentlich noch braucht. Es ist salopp ausgedrückt eine Holzkiste mit einer Grundfläche von 17 mal 8 Metern, was etwa dem Volumen der bestehenden Station entspricht.

Ein Zeitzeuge

Die BLS hat jedoch in Rohrbach nicht einfach freie Bahn, denn das Dorf geniesst im Bundesinventar schützenswerter Ortsbilder nationale Bedeutung. Zum Ortskern gehört auch der Bahnhof, der zudem für die Bevölkerung ein wichtiger Identifikationspunkt, ja «Heimat» ist, wie es Elisabeth Spichiger ausdrückte.

Schliesslich ist auch der BLS bewusst, dass das bestehende ­Gebäude ein Zeitzeuge der Verkehrsgeschichte ist, die mit dem Bau der Langenthal-Huttwil-Bahn 1889 begann. Sie saniert dieses deshalb in Absprache mit der Denkmalpflege und bringt im nicht mehr benötigten Erdgeschoss die Bahntechnik unter, statt sie in die Holzkiste zu ver­packen.

Eine gläserne Wartehalle gibt es künftig auf der überdachten Perronanlage, die weniger anfällig ist für Vandalenakte als ein Wartsaal im Bahnhofgebäude. Die Vorstellung des Projektes führte kaum zu Fragen aus dem Publikum. Lediglich die Zugänglichkeit der vielen betroffenen Liegenschaften während der Sanierung des Bahnübergangs Hintergasse musste Michael Nobs ­erläutern. Er versprach eine Umleitung über den Bahnübergang Wannenbach.

Keine Lärmschutzpflicht

Gefragt wurde auch nach Lärmschutzwänden entlang der Geleise, weil doch insbesondere die Güterzüge viel Lärm produ­zieren. Hier konnte der BLS-Vertreter den Betroffenen keine Hoffnung machen: Auch wenn er verstehe, dass es ärgerlich sei, am Morgen von einem Güterzug geweckt zu werden, so unterschreite die BLS die gesetzlichen Normen für die Lärmschutzpflicht doch massiv.

Gebaut werden die neuen Bahnanlagen in Rohrbach von April 1918 bis Frühling 2020. Zu grösseren Einschränkungen für die Bahnkunden kommt es allerdings bloss während einer dreiwöchigen Totalsperre vom 21. September bis 13. Oktober 2019, in der gleichzeitig auch am Bahnhof Lotzwil intensiv gebaut wird und zwischen Langenthal und Huttwil Ersatzbusse verkehren werden. Während der übrigen Bauzeit sind Bahnersatzbusse ab 21 Uhr ­möglich. (jr)