«Der Kostendruck wird zunehmen»

«Zusammen kann man mehr erreichen, als wenn jeder nur für sich allein kämpft», sagt Kurt Baumann, Präsident der Landi-Genossenschaft Melchnau-Bützberg. Mit dieser Motivation gründeten 32 Landwirte 1917 die Landwirtschaftliche Genossenschaft Melchnau.

Nun, 100 Jahre später, kann die Vereinigung ihr grosses Jubiläum feiern. «Es ist sehr schön, wenn eine solche Institution über 100 Jahre bestehen kann», sagt Kurt Baumann, der die Genossenschaft seit neun Jahren präsidiert. Durch Fusionen mit den Landi-Genossenschaften Roggwil, Aarwangen, Gondiswil und Bützberg ist die Vereinigung mittlerweile auf 277 Mitglieder angewachsen.

Zusätzliche finanzielle Mittel

Die Landi Melchnau-Bützberg beschäftigt heute 75 Mitarbeitende und 5 Lernende. Zum ­Agrarbereich sind in den letzten 25 Jahren das Energiegeschäft mit Agrola und der Detailhandelsbereich mit den Landi-Läden sowie den Top-Shops dazu gekommen. So wurde der Laden in Melchnau vor 16 Jahren als einer der ersten überhaupt eröffnet.

Die beiden Landi-Läden in Melchnau und Bützberg mit den jeweiligen Shops erwirtschaften heute über ein Drittel des Gesamtumsatzes der Genossenschaft. 2016 betrug dieser 40 Millionen Franken. «Mit den ergänzenden Bereichen können wir weitere finanzielle Mittel generieren, die dann wiederum der Landwirtschaft zugutekommen», sagt Daniel Widmer, Vorsitzender der Geschäftsleitung.

Gerade im Bereich Detailhandel standen Landi-Genossenschaften in den vergangenen Jahren jedoch negativ in den Schlagzeilen. Kritik wurde laut, das ­Sortiment umfasse vor allem Billigimportware aus China statt einheimische Produkte.

Sie würden ihre regionale Produktepalette laufend ausbauen, entgegnet Daniel Widmer. «Die Landi wird von der Öffentlichkeit als bodenständig und bäuerlich angesehen, weshalb die Konsu­menten sehr sensibel auf uns reagieren.»

Produkteeinkauf vor Ort

Aber auch die Landi-Genossenschaft unterliege dem Marktdruck und dem Wandel der Zeit, sagt Widmer. «China ist heute einfach der Produzent der ganzen Welt. So werden beispielsweise Haushaltgeräte gar nicht mehr in Europa produziert.»

Die Landi Schweiz AG, der auch die Genossenschaft Melchnau-Bützberg angehört, ziehe wo immer möglich Schweizer oder europäische Hersteller vor. «Zudem kauft die Landi Schweiz die Produkte jeweils direkt vor Ort ein, weshalb die Preise so tief sind», so Widmer.

Nichtsdestotrotz gehöre die Landi-Genossenschaft immer noch den Bauern, betonen Kurt Baumann und Daniel Widmer. «Wir richten unser Tun und Handeln nach ihren Bedürfnissen», sagt der Vorsitzende der Geschäftsleitung. So sei der Vorteil des Genossenschaftswesens, dass kein Gewinn an externe Stakeholder abfliesse. «Vielmehr wird alles in Dienstleistungen für die Bauern investiert.»

Soziale Kontakte aufbauen

Mit den erwirtschafteten Mit-teln hätten sie beispielsweise in den letzten Jahren eine neue Futtermühle bauen und in die Getreideannahmestelle investie-ren können, sagt Kurt Baumann. Jährlich werden in Melchnau 4000 Tonnen Mischfutter produziert und 10'000 Tonnen Getreide und Ölsaaten aus der ganzen ­Region angenommen. Ausserdem könne die Genossenschaft den Bauern gute Preise für Hilfsstoffe anbieten, da sie diese in einer gewissen Menge einkaufe.

«Wichtig ist uns zudem, dass wir ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Mitgliedern aufbauen», sagt Baumann. An Informationsanlässen und auf gemeinsamen Ausflügen sollen die Landwirte miteinander ins Gespräch kommen. «Vielerorts hat es keine Käsereien, Läden oder Banken mehr, weshalb soziale Kontakte verloren gehen.»

Und wie sieht die Zukunft der Genossenschaft aus? «Der Kostendruck wird zunehmen», weiss Baumann. Daniel Widmer vermutet, dass viele Standorte an Bedeutung verlieren werden. So macht bereits heute ein grosser Teil der Waren nicht mehr den Umweg über die Landi-Verkaufsstellen, sondern werden den Landwirten direkt nach Hause geliefert.

Den Standort Melchnau sehen die beiden jedoch nicht gefährdet. «Wir sind der Agrarstandort im Oberaargau, weil wir noch ­selber Getreide annehmen, Futter machen und dem Bauern ein Vollsortiment anbieten», so Widmer. Eine Fusion mit anderen Landi-Genossenschaften soll jedoch kein Tabu sein. «Meine ­Vision ist eine Landi Oberaargau», sagt er.

Jubiläumsfeierin der Landi Melchnau: Samstag, 17. Juni, Festbetrieb ab 10 Uhr mit Abendunterhaltung ab 20 Uhr. Sonntag, 18. Juni, Fest­betrieb ab 9 Uhr. Weitere Informationen online. (Berner Zeitung)