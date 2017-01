Der «Zbindianer» erlebt ein Revival

Die ersten acht Jahre seines Lebens verbrachte der vor fünfundzwanzig Jahren verstorbene Künstler Emil Zbinden in Niederönz und im Hänsiberg in Herzogenbuchsee. «Aus dieser Zeit hat er vom Ährenlesen auf den Feldern und den Schlachten mit den Jungen vom Nachbardorf erzählt», erinnert sich sein Sohn Karl Zbinden anlässlich der Vernissage der Ausstellung von Werken seines Vaters in der Bibliothek Herzogenbuchsee. «Die Erfahrung des Lebens auf dem Lande war für ihn später als Gotthelf-Illustrator wichtig. Er bildete nicht eine Idylle ab, sondern zeigte die harte Arbeit.»

Schüler im Burgschulhaus

«Ein Jahr bevor Emil Zbinden 1908 in Niederönz zur Welt kam, baute Herzogenbuchsee das Burgschulhaus, in dem er sieben Jahre später das ABC lernte», schreiben die Ausstellungsmacher – es sind dies die Bibliotheksstiftung Herzogenbuchsee und die Stiftung Hans Ulrich Schwaar – im Booklet zur Ausstellung. Bereits 1916 musste die Familie umziehen. «Mein Grossvater war Postillion bei der Pferdepost. Als der Betrieb auf Autoverkehr umgestellt wurde, verlor er seine Arbeit», erzählt der Sohn des Künstlers den rund sechzig Vernissagebesuchern.

Der Umzug nach Bern hatte auch Vorteile: Er ermöglichte Emil Zbinden später den Besuch der Sekundarschule und die Lehre zum Schriftsetzer. Nach Auslandausbildungen in Berlin, Leipzig und Nizza kehrte er Anfang der Dreissigerjahre in die Schweiz zurück.

Zuvor machte Emil Zbinden in Deutschland die Bekanntschaft von Bruno Dressler, dem Gründer der Büchergilde Gutenberg, eines bis zum Verbot durch die Nazis ausserordentlich erfolg-reichen linken Buchclubs in Deutschland. «Mein Vater interessierte sich immer für die Politik in der Schweiz und für die Weltpolitik, gehörte jedoch nie einer Partei an», erzählt Karl Zbinden. Er sei ein «Zbindianer» und bilde sich sein eigenes Urteil, habe er immer gesagt.

Grosse Hinterlassenschaft

Nach der Rückkehr in die Schweiz in den Dreissigerjahren begannen für den selbstständigen Künstler und Grafiker die mageren Jahre. Ein herber Schlag war zudem der frühe Tod seiner Ehefrau. «Ein alleinerziehender Vater und Künstler hatte es in dieser Zeit sehr schwer», weiss Karl Zbinden. In guter Erinnerung bleiben ihm die Streifzüge mit dem Vater und dessen Skizzenbuch. «Ich habe dabei das Beobachten gelernt, was mir später in meinem Beruf als Biologe zugutekam.»

Um die 10 000 Bilder und Skizzen habe sein Vater gefertigt, sagt Karl Zbinden. Das Werk umfasst Gouachen, Aquarelle, Rötelzeichnungen, Radierungen oder Tusche- und Sepia-Zeichnungen. Am bekanntesten sind jedoch zweifellos die Holzstiche. Mit über 900 Illustrationen von Emmentaler und Oberaargauer Landschaften hat er unter anderem die 16-bändige Gotthelf-Ausgabe der Bürgergilde Gutenberg bebildert.

Knapp 300 Werke befinden sich im Fundus der Stiftung Hans Ulrich Schwaar. Dieser 2014 verstorbene Sumiswalder Lehrer und Kunstliebhaber sammelte «Kunst auf dem Lande». 45 Bilder aus der Stiftung – vorwiegend Landschaften – sind nun in Herzogenbuchsee zu sehen. Weitere Zbinden-Werke befinden sich in der Nationalbibliothek oder bei der Familie.

In Herzogenbuchsee wurde Emil Zbinden bereits 1984 und 1995 mit Ausstellungen und 2009 mit einer Veranstaltung zum Buch «Emil Zbinden Selbstzeugnisse und Bilddokumente» geehrt. «Nun erlebt er hier ein Revival», sagt Hans-Kaspar Schiesser, Präsident der Bibliotheksstiftung und Mitkurator.

Die Ausstellung: Emil Zbinden kann bis zum 22. April jeweils zu den Öffnungszeiten der Bibliothek Herzogenbuchsee (siehe www.winmedio.net/herzogenbuchsee) besucht werden. (Berner Zeitung)