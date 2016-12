Die Dorfsage lebt 2020 wieder auf

Alle zehn Jahre müssen die Vereine von Madiswil die Ortssage vom Linksmähder aufführen: So steht es im Vertrag, mit dem sich die Gemeinde Madiswil das Aufführungsrecht beim Autor und Lehrer Fritz Künzi für das 1946 geschriebene Stück gesichert hat. Nachdem 2010 die letzte Inszenierung über die Bühne gegangen war, ist 2020 also das letzte mögliche Linksmähder-Jahr, damit die Tradition weiterleben kann.

Im Hinblick darauf wurde in Madiswil bereits im Sommer ein OK gebildet, wie dem jüngsten «Linksmähder», dem Gemeindeblatt von Madiswil, entnommen werden kann. Präsidiert wird das OK von Christine Brügger, Bäuerin und Pflegefachfrau sowie ­Vizepräsidentin des bernischen Landfrauenvereins.

In Madiswil aufgewachsen, kennt die 54-Järige den Sagenstoff von Kindesbeinen an, auch wenn sie bisher nur dem OK angehört, aber nie selbst mitgespielt hat. Sie löst Hans ­Aebi ab, der dem OK bei den drei letzten Aufführungen vorgestanden war.

Ebenfalls bereits bestimmt ist der Regisseur. Es ist Renato Cavoli aus Schötz. Dieser ist im Oberaargau kein Unbekannter: 2011 schrieb er das Buch «Die 6 Kummerbuben» von Elisabeth Müller für das Freilichttheater alti Sagi in Heimenhausen um, und 2015 bearbeitete er «Die letschti Gotthardpost» von Max Ritter mit Madlen Mathys für die Freilichtbühne auf dem Flüeli in Rütschelen um.

Mathys löst er nun denn auch in Madiswil als Regisseur ab. Durch seine Zusammenarbeit mit Mathys kennt er den «Linksmähder» bestens. Momentan ruhen die Arbeiten, das OK will diese im Herbst 2017 wiederaufnehmen. (jr)