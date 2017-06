Die Musik zieht bergwärts

So viele Gäste auf einmal hat Rumisberg selten. Am nächsten Wochenende kommen in der 478-Seelen-Gemeinde rund 800 Musikantinnen und Musikanten zu den Oberaargauischen Musik­tagen zusammen. Spontan übernahm die Musikgesellschaft Rumisberg vor gut einem Jahr die Organisation dieses Anlasses.

Die gleiche Büez

Dass der Verein derzeit gerade mal 23 Mitglieder zähle, sei für die Durchführung des Grossanlasses kein Problem, sagt OK-Präsident Urs Schneeberger. «Die Büez ist jedes Mal dieselbe, da spielt es keine Rolle, wie viele wir sind.» Dieser Meinung ist auch der Sponsoring- und Marketingverantwortliche Peter Kohler: «Am Berg sind wir uns gewohnt, aus wenig viel herauszuholen.» Dies sei nur dank vielen helfenden Händen möglich.

So werden diese Woche in Rumisberg rund 150 Freiwillige benötigt. Diese rekrutiert die Musikgesellschaft aus Rumisberg, Wolfisberg und Farnern. «Bei überregionalen Anlässen sind die drei Berggemeinden immer aufeinander angewiesen», so Urs Schneeberger.

Zwar sei der Platz in Rumisberg beschränkt, sagt Urs Schneeberger. «Die gesamte benötigte Infrastruktur ist jedoch sehr kompakt gelegen. Das haben nicht viele Gemeinden.» So ­werden die Festivitäten auf dem Schulhausareal und dem da­hintergelegenen Mattenboden durchgeführt. Für die grosse Festhütte und einen der beiden Parkplätze benötigt die Musikgesellschaft etwa 1,5 Hektaren Land.

Steil und kurvig

Am Festgelände führt die Dorfstrasse vorbei, wo am Sonntag die beiden Marschmusikblöcke stattfinden. Statt wie gewohnt auf einer geraden und ebenen Strasse zu spielen, nehmen die Musikantinnen und Musikanten in Rumisberg eine 300 Meter lange Strecke unter die Füsse, die bergabwärts und kurvig verläuft. «Es wird den meisten mehr Konzentration abverlangen und ist deshalb auch anspruchsvoller», räumt Peter Kohler ein.

Allerdings werde den Musizierenden das Spielen leichterfallen, da es abwärts weniger Muskelkraft benötige, ergänzt der Rumisberger. Statt auf der Dorfstrasse könnte der Gastgeberverein die Marschmusik auch auf der Wolfisbergstrasse vortragen. «Diese wäre viel ebener, führt ­jedoch über Land», sagt Urs Schneeberger. Die Ambiance sei in der freien Natur einfach nicht die gleiche wie im Dorfkern inmitten von Gebäuden.

Spuren im Schnee

Die Marschmusikstrecke führt am Dorfplatz vorbei, dessen Mittelpunkt ein von der Stadt Solothurn gespendeter Brunnen mit einer Kalksteinskulptur von Hans Roth bildet. Der Bauer aus Rumisberg soll im Jahr 1382 in einem Wiedlisbacher Gasthof erfahren haben, dass Graf Rudolf von Kyburg die Stadt Solothurn überfallen will. Er musste den «edlen Herren» schwören, niemandem davon zu erzählen, brach aber trotzdem auf, um die Solothurner zu warnen.

Damit ihn seine Spuren im Schnee nicht verraten, lief er mit verkehrt geschnürten Holzpantoffeln zur Stadt. Dank ihm konnten die Wächter schliesslich die Stadt­tore frühzeitig verriegeln. Hans Roth wurde mit einem Kleid in den Standesfarben Rot-Weiss und einem lebenslänglichen Ehrensold geehrt.

Noch heute steht den Nachfahren Roths die gleiche Anerkennung zu. So wird Hans­peter Roth, der derzeit Älteste dieser Dynastie, als Ehrengast – in sein rot-weisses Gewand gekleidet – am Empfang der Musikgesellschaften teilnehmen. Dieser findet auf besagtem Dorfplatz beim Hans-Roth-Brunnen statt. Damit beziehen die Organisatoren ein Stück Rumisberger Geschichte in ihre Musiktage ein.