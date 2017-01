Die Platzsuche birgt auch Gefahren

Wo soll eine neue Sportarena in Langenthal zu stehen kommen? Im Hard oder beim Bahnhof auf dem Reitplatz? Diese Frage steht derzeit im Raum, bis sich der neue Gemeinderat mit der Thematik vertieft auseinandergesetzt hat und er das Geschäft weiter vorantreibt (wir berichteten).In diesem Vakuum sind Äusserungen zu den potenziellen Neubaustandorten von besonderem Interesse. Diesbezügliche Wortmeldungen gab es anlässlich der Finissage der SC-Langenthal-Ausstellung, die in den letzten Monaten im Museum Langenthal besucht werden konnte.

So siehts die Fachperson

Bereits im Vorfeld äusserte sich eine Fachperson des Studios ­Advanced der Berner Fachhochschule in Burgdorf zu den Standorten. Im Studio Advanced entstanden die Projekte für ein Eishockeystadion beim Bahnhof oder im Hard. «Ein neues Stadion wird Veränderungen für Langenthal bringen. Erst wird ein gewohntes Stück Stadtlandschaft zerstört, doch dann entsteht etwas Neues, etwas Anderes. Immer mit dem Ziel, einen öffentlichen Mehrwert zu generieren, ob funktional, wirtschaftlich oder sozial», liess sich Bautechnik­professor Peter Berger zitieren.

Reto Müller, Stadtpräsident

«Langenthal, nutze die Chance!», so Berger. Er strich auch die grosse Bedeutung des Sports in unserer Gesellschaft heraus. Trotzdem könnten Stadien kaum nur durch die öffentliche Hand finanziert werden. Es seien Mantelnutzungen nötig. Wichtig sei der Standort. Ihm scheint jener beim Bahnhof «ideal» zu sein für das rund 6000 Personen fassende Stadion.

Langenthals neuer Stadtpräsident Reto Müller (SP) nahm am Sonntag die Äusserungen Bergers auf, wies aber auf die Gefahr von Einsprachen hin, mit denen versucht werden könnte, ein Stadion auf dem Areal Reitplatz/Kin­derspielplatz – früher eine Abfallgrube – zu verhindern. «Wir können scheitern», gab Müller zu bedenken. Dies würde einen Verbleib des Stadions in Schoren bedeuten.

«Ein neues Stadion ist nicht günstig. Inves­toren dürfen sich bei mir ­melden», sagte er und versprach, die ­Stadionpläne voranzutreiben. «Emotionen wecken, Feuer entfachen und Investitionen von Privaten generieren», nannte Reto Müller ein Rezept, gratulierte dem 70-jährigen SCL im Namen der Stadt und rief nahezu euphorisch «Chömet Giele!» in den randvollen Trafeletsaal im Bären.

Stephan Anliker ist stolz

Rund 1500 Interessierte haben in vier Monaten die Ausstellung «70 Jahre SC Langenthal» im Museum besucht. Im Anschluss an die Finissage gab SCL-Präsident Stephan Anliker seiner Freu­de über die hohe Akzeptanz des Schlittschuhclubs Ausdruck: «Ich bin stolz, SCL-Präsident zu sein.» Der SCL sei aus bescheidenen Anfängen dank viel Herzblut und freiwilligem Engagement zu dem geworden, was er heute sei – ein Nati-B-Verein mit der zweitgrössten Nachwuchsabteilung im Kanton Bern und einem Umsatz von fünf Millionen Franken.

«Bezüglich der Infrastruktur haben wir aber echte Probleme», so Anliker. Beim ersten offiziellen Auftritt als Langenthals Stadtpräsident würdigte Reto Müller die Verdienste des SCL. Er nannte den Aufstieg in die Nationalliga B (2002) und den B-Meistertitel (2012) als Höhepunkte. Heute sei der SC Langenthal so erfolgreich wie noch nie. (Langenthaler Tagblatt)