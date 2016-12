Die Suche nach Identität beginnt da, wo man mit den Füssen hintritt

«Wie bitte? Subregion Oberaargau-Ost?» Mit Befremden reagiert manch einer, der auf die noch relativ junge Gebietsaufteilung im Oberaargau angesprochen wird. Das Gebilde mit den vier Subregionen wirkt künstlich und identitätsleer. Wenn es in der Teilregion ein Gemeinschaftsgefühl gibt, dann wohl höchstens auf kommunaler Ebene.

Man bezeichnet sich als Bleienbacher, Roggwilerin oder Steckholzer. Und nicht als Bewohner der Subregion Ost.Es gibt in diesem Einzugsgebiet allerdings eine Gemeinde, die die umliegenden Dörfer in überdurchschnittlicher Weise beeinflusst. Ob als Arbeitsort, Wohngemeinde, Einkaufszen­trum oder ÖV-Anbindung: Langenthal zieht die Aufmerksamkeit der Anrainer in vieler Hinsicht auf sich.

Stadt oder Dorf?

Weit gefehlt hat indessen, wer ­behauptet, Langenthal würde seines städtischen Charakters wegen über ein allgemein wahrnehmbares Identitätsgefühl verfügen. Schliesslich ist man sich nicht mal einig darüber, ob das einstige Dorf nun wirklich als Stadt gelten soll oder ob die Stadt noch immer ein Dorf ist.

Zwar gibt es identitätsstiftende Dinge wie den SC Langenthal oder die Fasnacht. Aber längst nicht jeder, der in Langenthal wohnt, jubelt deswegen für den Hockeyklub oder findet automatisch die närrische Jahreszeit lässig. Zu verschieden sind die Menschen, die sich hier täglich aufhalten und sich innerhalb der Stadtgrenzen fortbewegen.

Heute noch als Parkplatz genutzt, soll der Markthallenplatz in Zukunft zum multifunktionalen Kern einer zentrumsnahen Überbauung werden. Bild: onb

Aufhalten und fortbewegen? Zwei dienliche Stichworte dafür, vielleicht aber doch noch eine ­gemeinsame Identität herauszuschälen. Denn so gesehen gibt es sie nämlich schon, die verbindenden Elemente.

Es sind jene Bereiche, die jeder und jede regelmässig für sich in Anspruch nimmt – seis nun in Langenthal oder in den umliegenden Gemeinden: Strassen, Gassen und Plätze. Feste feiern? In der Marktgasse. Einkaufen? In der Bahnhofstrasse. Verweilen? Auf dem Wuhrplatz. Parkieren? Auf dem Markthallenplatz. Und auch anderswo schenken wir unseren Strassen und Plätzen besondere Aufmerksamkeit.

Hochwasser und Märkte

Mit Blick auf Langenthal ist es die Stadtverwaltung selbst, die von identitätsstiftenden Bereichen spricht. Als ein solcher wird etwa die Marktgasse bezeichnet. Diese gelte als «städtebaulich-räumliches Rückgrat unserer Stadt», heisst es in einer Faktenbroschüre zur umgestalteten Marktgasse.

«Das Gefahrenpotenzial der Langete mit ihrem stark wechselnden Wasserständen und das Bedürfnis nach einem Markt sind zwei der primären Rahmenbedingungen, die der Marktgasse ihren einzigartigen Charakter verleihen», wird weiter ausgeführt.

Pflastersteine sind prägend für Langenthals Gassen. Das schmucke Bild wird momentan jedoch getrübt durch leer stehende Ladenlokale. Bild: Marcel Bieri

So weit, so gut. Inwiefern die beiden Rahmenbedingungen heute aber tatsächlich noch Identität stiften können, ist fraglich. Denn: Die Überschwemmungsthematik ist gegessen. Seit dem Bau des Hochwasserentlastungsstollens ist praktisch ausgeschlossen, dass es je heisst: «D’Langete chunnt!». Einzig 2007 gabs eine Ausnahme. So singt Daniel Weber alias Wäbi in seinem Lied Langethau auch zu Recht: «Die höche Trottoir brucht me hüt nur no säute.»

Was indessen das sogenannte Bedürfnis nach Märkten angeht: Es finden nach wie vor welche statt in der Marktgasse, freilich. Doch abgesehen davon hat das Markttreiben beziehungsweise der Detailhandel im Stadtzen­trum schon bessere Zeiten gesehen. Beweise dafür sind die grösser werdende Zahl leerer Ladenlokale und Geschäfte, die nach teils jahrzehntelanger Tätigkeit schliessen müssen.

Plätze rücken in den Fokus

Womöglich müssen sich die Langenthalerinnen und Langenthaler in Zukunft also nach anderen Arealen umschauen, die ein Wirgefühl auszulösen vermögen. Ein solches Areal könnte der 2011 eröffnete Wuhrplatz sein, der vor der Umgestaltung noch als Parkplatz genutzt wurde.

Der Bereich zwischen Chrämerhuus, Böglihaus und Volkshaus ist zwar kein historisch gewachsener städtischer Raum, wie Baufachleute festhalten – «noch 1895 standen an diesem Standort zahlreiche Häuser, die im Lauf des zwanzigsten Jahrhunderts abgebrochen wurden.» Nichtsdestotrotz wird betont, der neu gestaltete Wuhrplatz sei für Langenthal mehr als nur ein Stadtplatz. Weil er zum Verweilen einlade, spontane Begegnungen zulasse sowie für diverse Veranstaltungen genutzt werden könne.

Von Leer- oder Stillstand kann hier keine Rede sein: Der Bahnhof und seine Umgebung gelten als städtischer Entwicklungsschwerpunkt. Zentrale Elemente des Projekts sind zwei repräsentative Plätze beidseits der Geleise. Bild: rgw

Überhaupt scheinen die Plätze in Langenthal an Bedeutung zu gewinnen. Stichwort Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof. Gemäss den Plänen soll beidseits der Geleise ein repräsentativer Platz entstehen.

Dass das Umfeld des Bahnhofs für die Stadt künftig von grosser Bedeutung ist, wird unter anderem in einem Bericht zum damaligen Studienauftrag klar festgehalten: «Der Bahnhof ist Visitenkarte der Stadt und Ankunftsraum für Reisende, Drehscheibe des öffent­lichen Verkehrs sowie zentraler städtischer Identifikations- und Bezugsraum.»

Ebenfalls bedeutend für die Stadt ist das Markthallenareal und mit ihm der dortige Platz. Heute noch die meiste Zeit als Parking dienend und generell unternutzt, soll hier mittel- bis langfristig die Post abgehen.

Zumindest aus baulicher Sicht. Im aktuell erarbeiteten Siedlungsrichtplan ist von einem Ort mit Wohnen, Verkauf und Dienstleistung die Rede. Der heutige Zen­trumsteil sei als multifunktionaler Platz zu erhalten, sodass «temporäre Freiraumnutzungen für Zirkus, Märkte, et cetera weiterhin möglich sind».

Umbenennen reicht nicht

Die Liste der Plätze, die künftig an Bedeutung gewinnen könnten, ist erweiterbar. Etwa mit dem Reitplatz: Früher Deponie, in Zukunft vielleicht Standort einer neuen Eissporthalle. Oder mit dem Spitalplatz beziehungsweise Affenplatz: Heute viel befahrener Kreisel, zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht einmal schmuckes Einfallstor zu einer verkehrsberuhigten Kernstadt.

Gefahr gebannt: Die hohen Trottoirs haben ausgedient. Am 6. Juli 1990 war man noch froh um sie. Bild: Archiv/Vik Wälty

Doch kein System gänzlich ­ohne Fehler: Der Bundesrat- ­Johann-N.-Schneider-Ammann-Platz kann sich nicht einreihen in diese Aufzählung. Der Strassenbereich vor dem Choufhüsi wird fürs hiesige Identitätsgefühl zwar bis auf weiteres wichtig bleiben. Mit der Umbenennung zum Platz hat dies allerdings herzlich wenig zu tun.

