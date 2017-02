Die liebste Zeit der Wagenbauer ist angebrochen

Längst nicht alle, aber doch mehrere der hiesigen Wagenbaucliquen nutzen bis zur Fasnacht die Gelegenheit, ihrem kreativen Tatendrang in der Markthalle freien Lauf zu lassen. Wie es die Tradition will, startete gestern Abend in Langenthal mit dem Bezug der Halle die offizielle Phase des Wagenbaus.

Am Sonntag, 5. März, werden die Cliquen schliesslich mit ihren vollendeten Kunstwerken durchs Stadtzentrum ziehen. Der grosse Umzug am Fasnachtssonntag ist für die Wagenbauer denn auch der unbestrittene Höhepunkt der fünften Jahreszeit.

Wie kürzlich an der Organisationssitzung der Fasnachtsgesellschaft LFG bekannt wurde, wird der diesjährige Umzug 37 Nummern umfassen. Gemeldet wurden total 22 Wagen. Das sind zwei Wagen mehr als 2016.

Auch vier Guggen beteiligen sich heuer am Wagenbau. Die Fasnacht findet während des ersten Märzwochenendes statt. Sie beginnt am Freitag, 3. März, mit dem Gönnerabend und endet am Dienstag, 7. März, mit dem Charivari in der Markthalle sowie der Uslumpete im Stadtkern. paj (Langenthaler Tagblatt)