Diese Schweine spüren Gras unter ihren Hufen

Ob sie wirklich Schwein gehabt haben, sei dahingestellt: Auch die Schweine auf dem ehemaligen Klosterhof Sängi in Untersteckholz landen am Ende auf dem Teller. Anders als viele ihrer Artgenossen ist ihnen aber immerhin eine wohlige Umgebung gegönnt. Von einer «Innovation gemäss alter Tradition» spricht Werner Stirnimann von der Rottaler Auslese GmbH. Seit 2015 produziert und vertreibt der Verbund von Lebensmittel- und Landwirtschaftsbetrieben im Rottal Spezialitäten auf der Basis von lokalen Grunderzeugnissen.

Zu diesen Betrieben gehört auch der Hof von Doris und Peter Schmitz in der Sängi, wo sich die Mastschweine seit 2016 draussen im Freiland herumtollen können, bis sie ihr Gewicht von 80 bis 90 Kilogramm auf stolze 160 verdoppelt haben und schliesslich in der benachbarten Kloster-Metzgerei Haas AG handwerklich verarbeitet werden und zum Rohschinken ­heranreifen.

Mönche züchteten die Tiere

Diese Art der Viehzucht habe rund um die Klosteranlage eine sehr lange Tradition, verweist die Rottaler Auslese GmbH in einer Mitteilung auf die ehemaligen Zisterziensermönche, die in der Rottaler Kulturlandschaft neben Rindern, Ochsen, Pferden und Kleinvieh ebenfalls Schweine gezüchtet hätten. Bei den Schweinen in der Sängi handle es sich zudem um eine Kreuzung zweier traditioneller Schweizer Rassen: der Schweizer Landrasse und dem Schweizer Edelschwein.

Von «traditionellen Rassen mit regelmässigem Auslauf» stamme auch das teilweise mitverwendete Rindfleisch. Als Jungtiere würden die Rinder oftmals in klein strukturierten Weiden oder in den Rottaler Wässermatten gehalten. (pd/khl)