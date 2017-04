Ein Kindergarten wird zum Clubhaus

«Bisher diente unser Clubhaus mehr als Materiallager und ­Aufenthaltsraum während der Matchs», sagt Rolf Scheidegger, Präsident des Sportclubs Wynau. «Fürs Duschen und Umziehen müssen wir ins Schulhaus.» Das sei gerade für die jüngeren Clubmitglieder gefährlich – und soll sich ab nächstem Jahr deshalb ändern. Der Sportclub hat ein Baugesuch eingereicht für den Abbruch des alten und den Aufbau eines neuen Gebäudes an der Grubenstrasse 3a (Überbauungsordnung Guegiloch).

150'000 Franken

«Ins mittlerweile 27-jährige Clubhaus haben wir viel Geld und Zeit investiert, und trotzdem ist nie was Rechtes daraus geworden», bedauert Scheidegger. Aus diesem Grund habe man sich zum radikalen Abriss entschlossen. Um die Kosten in Grenzen zu halten, begab sich der Verein auf die Suche nach einer Alternative.

Fündig geworden ist er schliesslich in Glashütten in der aargauischen Nachbargemeinde Murgenthal. «Wir können den alten Kindergarten Hohwart übernehmen», erklärt der Präsident des Sportclubs. «Sobald das Baugesuch bewilligt ist, werden wir diesen Elementbau nach Wynau holen und hier wieder aufbauen.»

Das künftige Clubhaus, das mit 10 mal 23 Metern rund anderthalbmal so gross sein wird wie das bisherige, wird mit zwei Duschen, vier Garderoben, einem Materialraum und einem Restaurant mit 30 Plätzen ausgestattet. Die Kosten belaufen sich laut Rolf Scheidegger inklusive Transport auf rund 150'000 Franken. «Dieser Betrag wird mittels Sponsoren, aus der Vereinskasse, mit einem Darlehen und Fronarbeit der Vereinsmitglieder finanziert», sagt er und schätzt die Eigenleistungen auf etwa 30'000 Franken.

Rückbau nach Saisonschluss

Wenn es keine Einsprachen gibt, kann mit dem Rückbau am Saisonende, also Anfang Juli, begonnen werden. Im Herbst soll der Kindergarten gezügelt werden. Danach wird der Innenausbau in Angriff genommen, sodass das neue Clubhaus im Januar 2018 bezogen werden kann. «Um die wichtigste Einnahmequelle zu sichern, führen wir während der Bauzeit ein kleines Restaurant in einem Container», so Rolf Scheidegger.

Die erste Mannschaft des Wynauer Fussballclubs spielt in der 5. Liga. Für das Senioren- und die Jugendteams besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem FC Steckholz respektive dem FC Roggwil. Den Höhepunkt des Vereinsjahrs bildet jeweils das Dorfturnier, in dessen Rahmen alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit der Kulturwelle Wynau ein Benefizabend zugunsten einer wohltätigen Organisation veranstaltet wird. In diesem Jahr geht der Betrag an die Schoio-Familienhilfe (ehemals Kinderheim Schoren) in Langenthal.

Das Baugesuch liegt bis zum 1. Mai in der Einwohnergemeinde Wynau zur Einsicht auf. (Langenthaler Tagblatt)