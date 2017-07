Ein Schwede für den SC Langenthal

Spät war der SC Langenthal gezwungen, nach der erfolgreichen Saison mit dem NLB-Meistertitel auf Trainersuche zu gehen. Erst am 11. Mai war bekannt geworden, dass Jason O’Leary seine erfolgreiche Arbeit im Oberaargau nicht fortsetzen will. Auf der Suche nach einem neuen Trainer ist der SCL in Schweden fündig geworden. Per Hanberg heisst der neue Verantwortliche an der Bande. 50 Jahre alt ist er und vorerst für die nächste Saison als Headcoach engagiert. Danach besteht eine Option auf eine Weiterverpflichtung.

«Wir wurden über Agenten auf ihn aufmerksam», sagt Noel Guyaz, der Sportchef des SC Langenthal. «Nach einer Reihe von Gesprächen hat er sich als Favorit herauskristallisiert.» Hanberg wird als Trainer mit grosser sozialer Kompetenz beschrieben, der viel mit den Spielern spricht und bestrebt ist, jeden Akteur weiterzuentwickeln. Der Sportchef wird auch auf Wunsch des neuen Headcoachs weiter als Assistenztrainer tätig sein. (rpb)