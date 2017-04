Einblicke in die gläserne «Blackbox»

In den letzten Wochen war sie verschiedentlich Gegenstand von Diskussionen: die Informationspolitik des Langenthaler Gemeinderats. Die Geister scheiden sich daran, wie oft und vor allem worüber das Exekutivgremium kommunizieren sollte beziehungsweise müsste. Schauspieler und BZ-Kolumnist Matthias Kunz schrieb in diesem Zusammenhang, ein transparenter Glaspalast sei für die Öffentlichkeit wesentlich attraktiver als eine «Blackbox Gemeindehaus».

Zum Running Gag gemausert

Im Verwaltungsgebäude reagiert man mit Humor auf dieses Wortspiel: Die angebliche «Blackbox» scheint sich bereits zum Running Gag gemausert zu haben, wie ­Gespräche mit Verwaltungsmitarbeitenden zeigen. Alles andere als ein Gag soll indessen der Anlass sein, den die Stadt Ende Monat durchführt: Sie plant einen Tag der offenen Türen im Verwaltungszentrum.

Während der Veranstaltung am 29. April soll die Bevölkerung einen Blick hinter die Kulissen des Langenthaler Glaspalasts werfen können. Transparenz in der vermeintlichen «Blackbox» also – eine Konstellation, die bei der momentanen Stimmungslage einer gewissen Ironie nicht entbehrt.

Vor Müllers Antritt geplant

Glatt könnte man auf die Idee kommen, der Tag der offenen Türen gehe bereits auf die Kappe von Stadtpräsident Reto Müller (SP). Schliesslich war er es, der im Wahlkampf eine «Verbesserung der Kommunikation» versprochen hatte. Der Anlass sei aber schon vor seinem Amtsantritt geplant worden, sagt Müller offenkundig. Dass das Vorhaben dennoch seinem Gusto entspricht, liegt auf der Hand.

Als Auftraggeberin fungiert die Verwaltungsleitung. Daneben besteht ein mehrköpfiges Organisationskomitee unter der Leitung von Regula Schneider, der stellvertretenden Stadtschreiberin. Gemeinsam wurde ein breit gefächertes Tagesprogramm zusammengestellt (siehe Kasten). Abgesegnet hat das erarbeitete Konzept schliesslich der neu zusammengesetzte Gemeinderat. Es war laut Reto Müller eines der ersten Geschäfte, das die jetzige Exekutive behandelt hat.

Im Tagesprogramm enthalten sind unter anderem zwei Führungen durch die Baustelle des Stadttheaters vis-à-vis vom Verwaltungsgebäude. Die Theatersanierung dauert nun seit gut zehn Monaten an. Öffentliche Besichtigungen waren bislang aber – trotz vorhandenem Interesse – nicht möglich. Nun gewährt die Stadt Interessierten erstmals einen Einblick ins Gebäude, das für insgesamt fast 15 Millionen Franken saniert wird.

«Zeigen, was wir bewegen»

Auch wenn seine Organisation nicht auf die kürzlich geäusserte Kritik zurückzuführen ist, so hat der Tag der offenen Türen doch sehr wohl etwas mit Transparenz zu tun: In den letzten Monaten habe sich das Verwaltungszentrum hinter einem Baugerüst verborgen. Nun sei die Dachsanierung abgeschlossen. «Wir wollen zeigen, was wir unter diesem Dach täglich für unsere Einwohnerinnen und Einwohner bewegen», heisst es im Infoprospekt der Veranstaltung. «Wir wollen uns in unserem Glashaus nicht verstecken», ergänzt Reto ­Müller.

Inwieweit die geplanten Aktivitäten die Leistungen der Stadtverwaltung tatsächlich widerspiegeln, wird sich zeigen. Anberaumt sind Programmpunkte, die einen realitätsgetreuen Einblick versprechen. Etwa der Budgettest auf dem Sozialamt, bei dem eine mehrköpfige Familie her­ausfinden kann, unter welchen Voraussetzungen sie wie viel Sozialhilfe erhalten würde. Oder die Schnellbleiche beim Bauinspektorat: Wer einen Um- oder Neubau plant, kann hier Infos zu Baubewilligungsverfahren erhalten.

Andere Angebote wie der Rätsellauf durch die Stadtverwaltung oder die Demonstration eines 3-D-Druckers durch die Informatikdienste haben dagegen einen unterhaltenden Charakter. Dass das Programm insgesamt in Richtung Infotainment geht, ist allerdings nur logisch. Andernfalls wäre es um die Publikumswirksamkeit des Anlasses wohl schlechter bestellt.

Gratisgetränke und Essen

Wie viele Menschen der Anlass an die Jurastrasse 22 zu locken vermag, darüber können der Stadtpräsident und die stellvertretende OK-Präsidentin Isabelle Gassmann denn auch nur mutmassen. Mit dem «vielfältigen Angebot für Jung und Alt» erhoffe man sich jedoch einen regen Zuspruch, sagt die Verwaltungsangestellte. Seine Wirkung nicht verfehlen wird in diesem Zusammenhang bestimmt der für jedermann in Aussicht gestellte Gratisimbiss.

Unter der Berücksichtigung, dass gewisse anfallenden Kosten verwaltungsintern verrechnet werden könnten, betrage das Budget rund 35 000 Franken, sagen die Organisatoren. Die effektiven Kosten richten sich nach der tatsächlichen Besucherzahl.

Den Anlass auch auf den Sonntag auszudehnen, sei indessen nicht zur Debatte gestanden, sagt Reto Müller. Es sei eine Frage der Ressourcen. Alleine die Durchführung am Samstag beanspruche schon sehr viel Personal.

Da der Tag der offenen Türen von 9 bis 16 Uhr stattfinden wird, können Einwohnerinnen und Einwohner, die samstags arbeiten, die Veranstaltung wohl kaum oder dann nur zur Mittagszeit besuchen.

Kleines Jubiläum

Das Langenthaler Verwaltungsgebäude wurde Anfang der 1990er-Jahre erbaut und im Herbst 1992 eingeweiht. Nach einem Vierteljahrhundert einen Tag der offenen Türen durchzuführen, sei für die Stadt deshalb ein kleines Jubiläum, sagt der Stadtpräsident. (Berner Zeitung)