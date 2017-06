Eine Ehrenrunde für die Turnhalle

Wie erwartet gab an der Gemeindeversammlung am Montagabend in der Mehrzweckhalle der beantragte Projektierungskredit von 110'000 Franken für die Sanierung der Turnhalle und den Erweiterungsanbau des Mehrzweckraums viel zu reden. Die Vereine hatten ihre Mitglieder mobilisiert und sorgten dafür, dass 122, also 11,5 Prozent, der Stimmberechtigten an der Versammlung teilnahmen.

Steuererhöhung möglich

Nach einem Rückblick auf die langjährige Planung der Turn­halle informierte Gemeinderätin Therese Fink anschliessend über das Projekt, das von einer Arbeitsgruppe mit Vereinsmitgliedern und dem Gemeinderat erarbei­tet wurde. «Vieles haben wir in der Arbeitsgruppe angeschaut und verschiedene Varianten für Anbauten überprüft», erklärte Fink.

Es wurde beschlossen, ein Projekt weiterzuverfolgen, und das Architekturbüro Haldimann + Schärer damit beauftragt, ein Vorprojekt zu erarbeiten. Geplant sind die etappenweise Sanierung des bestehenden Turnhallengebäudes für 1,55 Millionen Franken und Anbauten für 1,28 Millionen Franken.

Gemeinderätin Susanne Kratochvil gab zu bedenken, dass diese Investition die Rechnung jährlich mit 180'000 Franken belasten wird – und das 25 Jahre lang. «Zum jetzigen Zeitpunkt können wir uns das Projekt ohne Steuererhöhung leisten», sagt Kratochvil. Sicher sei aber, dass die Abschreibungen steigen würden und es deshalb möglich sei, dass in Zukunft eine moderate Steuererhöhung nötig werden könnte.

Rückweisung angekündigt

Danach fand die erwartete intensive Diskussion statt. Bemängelt wurde von Vereinsmitgliedern vor allem, dass nur ein Projekt und nicht verschiedene Varianten vorliegen. Der Turnverein betonte zudem, dass mit dem jetzigen Vorschlag ein späterer Ausbau der Turnhalle nicht mehr möglich sei. «Das ist uns ein Dorn im Auge», so ein Votant.

An der Orientierungsversammlung zum Projekt am 23. Mai war ein Rückweisungsantrag angekündigt worden. Musikgesellschaft, Turnverein und eine Interessengemeinschaft stellten zwar keinen solchen Antrag, aber sie empfahlen die Ablehnung des Projektierungskredits. Sie stellten ihrerseits den Antrag, verschiedene Varianten bis auf Stufe Vorprojekt zu erarbeiten und deren finanzielle Konsequenzen aufzuzeigen.

Eine neue Arbeitsgruppe soll vom Gemeinderat gebildet werden. An der Sommerversammlung 2018 sollen die ­Varianten dann zur Abstimmung vorgelegt werden. Vorgängig müsse ein Informationsanlass stattfinden. Die Finanzierung der Ausarbeitung verschiedener Varianten erfolgt über die Kompetenzsumme des Gemeinderates. «Wir verlieren damit ein Jahr. So machen wir einfach eine Ehrenrunde. Ich glaube nicht an einen Turnhallenneubau oder eine zweite Halle», gab Susanne Kratochvil zu bedenken.

Keine Überraschung bei der Abstimmung: Der Antrag des Turnvereins, der Musikgesellschaft und der Interessengemeinschaft wurde mit 70 Ja-Stimmen angenommen. Den Antrag des Gemeinderates für einen Projektierungskredit unterstützten nur 41 Stimmberechtigte.

Rechnung genehmigt

Keinen Anlass zu Diskussionen gab die Rechnung und wurde einstimmig genehmigt. Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Gewinn von 86'000 Franken. Budgetiert war ein Verlust von 200'000 Franken. Einstimmig wurde auch die Kreditabrechnung Trafostation Teppichfabrik gutgeheis­sen, die mit einer Kreditunterschreitung von 64'000 Franken schliesst. (Langenthaler Tagblatt)